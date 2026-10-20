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LaLiga: Η Χετάφε με δέκα παίκτες από το 28' πήρε το 1-1 από τη Ράγιο Βαγεκάνο, δείτε τα γκολ
LaLiga: Η Χετάφε με δέκα παίκτες από το 28' πήρε το 1-1 από τη Ράγιο Βαγεκάνο, δείτε τα γκολ
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 11', αλλά ισοφάρισαν με τον Σατριάνο στο δεύτερο ημίχρονο
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς (11ο λεπτό) με το τέρμα του Γκαρθία και βρέθηκε να παίζει με δέκα παίκτες απ' το 28' λόγω της αποβολής του Τζένε με απευθείας κόκκινη, η Χετάφε βρήκε τον τρόπο να «σώσει» τουλάχιστον τον ένα βαθμό, φτάνοντας με υπέρ-προσπάθεια στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της LaLiga. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 56ο λεπτό με το τέρμα του Σατριάνο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λα Κορούνια-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσονγκό - 82' Ρεκένα)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)
Βιγιαρεάλ-Ελτσε 0-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27' Γκόμες, 53' Εζαλζουλί - 10' Γιαμάλ, 41' Ρόδρι, 51' Σεζούς, 62' Γκαρθία, 81' Όλμο)
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Οσασούνα-Σανταντέρ 2-0 (9' πέν. Μπούντιμιρ, 88' Οσαμπέλα)
Θέλτα-Αλαβές 2-1 (53' Γιούτγκλα, 71' Ροντρίγκες - 87' Νοβόα Ράμος)
Μάλαγα-Σοσιεδάδ 2-5 (54' Νίνο, 66' Μαρτίνες - 3' Κούμπο, 26' Όσκαρσον, 59',67' Οϊαρθάμπαλ, 73' Γουέδες)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη 4-1 (30' Γκιουλέρ, 37',63'πέν. Μπαπέ, 82' Ντιομαντέ - 80' Μπουένο)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λα Κορούνια-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσονγκό - 82' Ρεκένα)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)
Βιγιαρεάλ-Ελτσε 0-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27' Γκόμες, 53' Εζαλζουλί - 10' Γιαμάλ, 41' Ρόδρι, 51' Σεζούς, 62' Γκαρθία, 81' Όλμο)
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Οσασούνα-Σανταντέρ 2-0 (9' πέν. Μπούντιμιρ, 88' Οσαμπέλα)
Θέλτα-Αλαβές 2-1 (53' Γιούτγκλα, 71' Ροντρίγκες - 87' Νοβόα Ράμος)
Μάλαγα-Σοσιεδάδ 2-5 (54' Νίνο, 66' Μαρτίνες - 3' Κούμπο, 26' Όσκαρσον, 59',67' Οϊαρθάμπαλ, 73' Γουέδες)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη 4-1 (30' Γκιουλέρ, 37',63'πέν. Μπαπέ, 82' Ντιομαντέ - 80' Μπουένο)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (56' Σατριάνο - 11' Γκαρθία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλλη 14
Αλαβές 11
Θέλτα 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 9
Ράγιο Βαγεκάνο 9 -8αγ.
Χετάφε 9
Εσπανιόλ 8
Σανταντέρ 8
Λεβάντε 7 -8αγ.
Έλτσε 7
Βαλένθια 6
Μάλαγα 4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλλη 14
Αλαβές 11
Θέλτα 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 9
Ράγιο Βαγεκάνο 9 -8αγ.
Χετάφε 9
Εσπανιόλ 8
Σανταντέρ 8
Λεβάντε 7 -8αγ.
Έλτσε 7
Βαλένθια 6
Μάλαγα 4
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