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«Χαμός» στην Μπράιτον: Τι συμβαίνει με τον προπονητή των Κωστούλα και Τζίμα;
«Χαμός» στην Μπράιτον: Τι συμβαίνει με τον προπονητή των Κωστούλα και Τζίμα;
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον Φαμπιάν Χιούρτσελερ ως βασικό υποψήφιο για την τεχνική ηγεσία της, σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή
Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής The Sun, ο τεχνικός της Μπράιτον, στην οποία αγωνίζονται οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων των «κόκκινων διαβόλων» για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας.
Η θέση του Μάικλ Κάρικ έχει αρχίσει να γίνεται πιο δύσκολη, εξαιτίας των αποτελεσμάτων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ξεκίνημα της σεζόν.
Παρότι η διοίκηση εξακολουθεί να τον στηρίζει προς το παρόν, η αγγλική ομάδα έχει καταγράψει δύο νίκες και τέσσερις ήττες στα πρώτα εννέα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Μάλιστα, ο 45χρονος προπονητής θεωρείται φαβορί για να γίνει ο πρώτος τεχνικός ομάδας της Premier League που θα απομακρυνθεί από τη θέση του μέσα στη σεζόν.
Ο Χιούρτσελερ έχει κερδίσει πόντους
Ο 33χρονος Γερμανός έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη δουλειά του στην Μπράιτον, την οποία ανέλαβε το 2024.
Υπό τις οδηγίες του, οι «γλάροι» τερμάτισαν δύο συνεχόμενες φορές στην όγδοη θέση της Premier League, ενώ τη φετινή σεζόν βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Παράλληλα, η Μπράιτον έχει επικρατήσει της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τέσσερις από τις έξι αναμετρήσεις τους από τότε που ο Χιούρτσελερ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Γερμανός είχε ήδη συμπεριληφθεί από την προηγούμενη χρονιά στις επιλογές που εξέταζε η Γιουνάιτεντ για το μέλλον της, μαζί με τους Άντονι Ιραόλα και Όλιβερ Γκλάσνερ.
Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι ανέλαβαν άλλες ομάδες, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πλέον διαθέσιμες επιλογές για τον σύλλογο.
Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ είχε επιλέξει τελικά να διατηρήσει τον Κάρικ σε μόνιμη βάση, μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής της ομάδας στο Champions League.
Το συμβόλαιο της Μπράιτον και το κόστος μιας πιθανής συμφωνίας
Η θέση του Μάικλ Κάρικ έχει αρχίσει να γίνεται πιο δύσκολη, εξαιτίας των αποτελεσμάτων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ξεκίνημα της σεζόν.
Παρότι η διοίκηση εξακολουθεί να τον στηρίζει προς το παρόν, η αγγλική ομάδα έχει καταγράψει δύο νίκες και τέσσερις ήττες στα πρώτα εννέα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Μάλιστα, ο 45χρονος προπονητής θεωρείται φαβορί για να γίνει ο πρώτος τεχνικός ομάδας της Premier League που θα απομακρυνθεί από τη θέση του μέσα στη σεζόν.
Ο Χιούρτσελερ έχει κερδίσει πόντους
Ο 33χρονος Γερμανός έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη δουλειά του στην Μπράιτον, την οποία ανέλαβε το 2024.
Υπό τις οδηγίες του, οι «γλάροι» τερμάτισαν δύο συνεχόμενες φορές στην όγδοη θέση της Premier League, ενώ τη φετινή σεζόν βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Παράλληλα, η Μπράιτον έχει επικρατήσει της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τέσσερις από τις έξι αναμετρήσεις τους από τότε που ο Χιούρτσελερ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Γερμανός είχε ήδη συμπεριληφθεί από την προηγούμενη χρονιά στις επιλογές που εξέταζε η Γιουνάιτεντ για το μέλλον της, μαζί με τους Άντονι Ιραόλα και Όλιβερ Γκλάσνερ.
Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι ανέλαβαν άλλες ομάδες, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πλέον διαθέσιμες επιλογές για τον σύλλογο.
Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ είχε επιλέξει τελικά να διατηρήσει τον Κάρικ σε μόνιμη βάση, μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής της ομάδας στο Champions League.
Το συμβόλαιο της Μπράιτον και το κόστος μιας πιθανής συμφωνίας
Ένα ενδεχόμενο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Χιούρτσελερ δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Γερμανός υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με την Μπράιτον τον Ιούνιο, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του συλλόγου σε περίπτωση που προκύψει επίσημη πρόταση.
Η The Sun υπενθυμίζει την περίπτωση του Γκρέιαμ Πότερ, για τον οποίο η Τσέλσι κατέβαλε 21,5 εκατομμύρια λίρες στην Μπράιτον, τον Σεπτέμβριο του 2022, προκειμένου να αποκτήσει τον ίδιο και το προπονητικό του επιτελείο.
Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ, είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από άλλον σύλλογο για τον προπονητή της.
Οι εναλλακτικές και το μεγάλο στοίχημα της Γιουνάιτεντ
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε άλλες πιθανές επιλογές για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος έχει κατακτήσει τίτλους με την Τσέλσι, την Ίντερ, τη Γιουβέντους και τη Νάπολι, ενώ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.
Παράλληλα, στη λίστα των προπονητών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τους ανθρώπους της ομάδας βρίσκονται οι Κίραν ΜακΚένα και Έντι Χάου.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της φιλοδοξίας της Γιουνάιτεντ να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έως το 2028, χρονιά κατά την οποία ο σύλλογος θα συμπληρώσει 150 χρόνια ιστορίας.
Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία με τον Χιούρτσελερ. Το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων, με τον προπονητή της Μπράιτον, όπου αγωνίζονται οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, να αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται για το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
monobala.gr
Η The Sun υπενθυμίζει την περίπτωση του Γκρέιαμ Πότερ, για τον οποίο η Τσέλσι κατέβαλε 21,5 εκατομμύρια λίρες στην Μπράιτον, τον Σεπτέμβριο του 2022, προκειμένου να αποκτήσει τον ίδιο και το προπονητικό του επιτελείο.
Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ, είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από άλλον σύλλογο για τον προπονητή της.
Οι εναλλακτικές και το μεγάλο στοίχημα της Γιουνάιτεντ
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε άλλες πιθανές επιλογές για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος έχει κατακτήσει τίτλους με την Τσέλσι, την Ίντερ, τη Γιουβέντους και τη Νάπολι, ενώ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.
Παράλληλα, στη λίστα των προπονητών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τους ανθρώπους της ομάδας βρίσκονται οι Κίραν ΜακΚένα και Έντι Χάου.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της φιλοδοξίας της Γιουνάιτεντ να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έως το 2028, χρονιά κατά την οποία ο σύλλογος θα συμπληρώσει 150 χρόνια ιστορίας.
Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία με τον Χιούρτσελερ. Το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων, με τον προπονητή της Μπράιτον, όπου αγωνίζονται οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, να αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται για το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
monobala.gr
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