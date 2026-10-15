«Χαμός» στην Μπράιτον: Τι συμβαίνει με τον προπονητή των Κωστούλα και Τζίμα;

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής The Sun, ο τεχνικός της Μπράιτον, στην οποία αγωνίζονται οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων των «κόκκινων διαβόλων» για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας.Η θέση του Μάικλ Κάρικ έχει αρχίσει να γίνεται πιο δύσκολη, εξαιτίας των αποτελεσμάτων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ξεκίνημα της σεζόν.Παρότι η διοίκηση εξακολουθεί να τον στηρίζει προς το παρόν, η αγγλική ομάδα έχει καταγράψει δύο νίκες και τέσσερις ήττες στα πρώτα εννέα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.Μάλιστα, ο 45χρονος προπονητής θεωρείται φαβορί για να γίνει ο πρώτος τεχνικός ομάδας της Premier League που θα απομακρυνθεί από τη θέση του μέσα στη σεζόν.Ο Χιούρτσελερ έχει κερδίσει πόντουςΟ 33χρονος Γερμανός έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη δουλειά του στην Μπράιτον, την οποία ανέλαβε το 2024.Υπό τις οδηγίες του, οι «γλάροι» τερμάτισαν δύο συνεχόμενες φορές στην όγδοη θέση της Premier League, ενώ τη φετινή σεζόν βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.Παράλληλα, η Μπράιτον έχει επικρατήσει της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τέσσερις από τις έξι αναμετρήσεις τους από τότε που ο Χιούρτσελερ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της.Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Γερμανός είχε ήδη συμπεριληφθεί από την προηγούμενη χρονιά στις επιλογές που εξέταζε η Γιουνάιτεντ για το μέλλον της, μαζί με τους Άντονι Ιραόλα και Όλιβερ Γκλάσνερ.Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι ανέλαβαν άλλες ομάδες, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πλέον διαθέσιμες επιλογές για τον σύλλογο.Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ είχε επιλέξει τελικά να διατηρήσει τον Κάρικ σε μόνιμη βάση, μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής της ομάδας στο Champions League.Το συμβόλαιο της Μπράιτον και το κόστος μιας πιθανής συμφωνίας