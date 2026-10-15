Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μιχάλης Σηφάκης: «Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε λάθος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο», δείτε βίντεο
Μιχάλης Σηφάκης: «Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έκανε λάθος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο», δείτε βίντεο
Ο Μιχάλης Σηφάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show», όπου μίλησε για τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ και την αποψινή μάχη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ, ενώ στάθηκε και στο λάθος του Μπρινιόλι στον αγώνα της ΑΕΚ
Ο Μιχάλης Σηφάκης φιλοξενήθηκε στον αέρα του «The Football Show», χαρακτηρίζοντας «μεγάλη επιτυχία» το γεγονός πως ο ΟΦΗ βρίσκεται στη League Phase του Conference League, τονίζοντας πως «μετά την κλήρωση κανείς δεν περίμενε πως η ομάδα της Κρήτης θα μπορέσει να μαζέψει βαθμούς».
Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας εξέφρασε τη χαρά του που ο ΟΦΗ έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, με τον Άκη Ζήκο να χαρακτηρίζει τον σύλλογο του Ηρακλείου «πρότυπο λειτουργίας για την ανάδειξη παικτών».
«Ο ΟΦΗ κερδίζει τη συμπάθεια όλης της φίλαθλης Ελλάδας, είτε χάνει είτε κερδίζει, ευχαριστιέσαι να τον βλέπεις» τα λόγια του Μιχάλη Σηφάκη για τους υπερΚυπελλούχους Ελλάδος, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο τεχνικός της ομάδας, Χρήστος Κόντης, θα κάνει σπουδαία καριέρα και σε ορίζοντα πέντε ετών θα βρίσκεται σε πάγκο συλλόγου της Premier League.
«Ο ΟΦΗ θα τερματίσει στην πρώτη εξάδα της Stoiximan Super League, ίσως και ψηλότερα» η εκτίμησή του. Όσο για τον Ολυμπιακό, που μάχεται απόψε στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ, ανέφερε πως βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.
Ο Άκης Ζήκος ρώτησε τον Μιχάλη Σηφάκη για το δεύτερο τέρμα της Σαχτάρ στον αγώνα με την ΑΕΚ, με τον τελευταίο να αναλύει τη φάση δηλώνοντας απερίφραστα πως «Ο Μπρινιόλι φέρει ευθύνη» έχοντας λάθος τοποθέτηση.
Ο Μιχάλης Σηφάκης επιστρέφει δυναμικά στον χώρο ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, τονίζοντας πως θεωρεί σημαντική την καθοδήγηση των νέων παικτών.
Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας εξέφρασε τη χαρά του που ο ΟΦΗ έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, με τον Άκη Ζήκο να χαρακτηρίζει τον σύλλογο του Ηρακλείου «πρότυπο λειτουργίας για την ανάδειξη παικτών».
«Ο ΟΦΗ κερδίζει τη συμπάθεια όλης της φίλαθλης Ελλάδας, είτε χάνει είτε κερδίζει, ευχαριστιέσαι να τον βλέπεις» τα λόγια του Μιχάλη Σηφάκη για τους υπερΚυπελλούχους Ελλάδος, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο τεχνικός της ομάδας, Χρήστος Κόντης, θα κάνει σπουδαία καριέρα και σε ορίζοντα πέντε ετών θα βρίσκεται σε πάγκο συλλόγου της Premier League.
«Ο ΟΦΗ θα τερματίσει στην πρώτη εξάδα της Stoiximan Super League, ίσως και ψηλότερα» η εκτίμησή του. Όσο για τον Ολυμπιακό, που μάχεται απόψε στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ, ανέφερε πως βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.
Ο Άκης Ζήκος ρώτησε τον Μιχάλη Σηφάκη για το δεύτερο τέρμα της Σαχτάρ στον αγώνα με την ΑΕΚ, με τον τελευταίο να αναλύει τη φάση δηλώνοντας απερίφραστα πως «Ο Μπρινιόλι φέρει ευθύνη» έχοντας λάθος τοποθέτηση.
Ο Μιχάλης Σηφάκης επιστρέφει δυναμικά στον χώρο ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, τονίζοντας πως θεωρεί σημαντική την καθοδήγηση των νέων παικτών.
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