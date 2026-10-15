Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε εύκολα της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wuhan Open
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Τένις Wuhan Open

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε εύκολα της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wuhan Open

Σε 84 λεπτά η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της 17χρονης Σλοβάκας και θα διεκδικήσει την είσοδο της στα ημιτελικά κόντρα στην Πολωνή Χβαλίνσκα

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε εύκολα της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wuhan Open
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Η Μαρία Σάκκαρη λίγο πριν το τέλος της φετινής σεζόν στο τένις είναι σε καλή κατάσταση και το δείχνει.

Μετά από εξαιρετική εμφάνιση ξεπέρασε το εμπόδιο της ταλαντούχας 17χρονης Σλοβάκας, Μία Ποχάνκοβα, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-1, 6-4), πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους «8» του Wuhan Open.



Με αυτήν την νίκη, η Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση και περιμένει πλέον να μάθει την επόμενη αντίπαλό της στην προημιτελική φάση, η οποία θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αμερικανίδα Ίβα Γιόβιτς και την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα.



Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 35 στην παγκόσμιας κατάταξη) πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους «8», όπου θα παίξει κόντρα την Πολωνή, Μάγια Χβαλίνσκα (Νο 22), η οποία επικράτησε στη Γουχάν της Ιβα Γιόβιτς (Νο 11), με 6-4 και 6-1. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί για πρώτη φορά φέτος στο Roland Garros, με την πρωταθλήτρια από την Πολωνία να επικρατεί της Σάκκαρη και στη συνέχεια να φθάνει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης στο Παρίσι, όπου ηττήθηκε από τη Μίρα Αντρέεβα.
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