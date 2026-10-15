Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έχουν πάθει πλάκα οι Άγγλοι με Μαυροπάνο – Το ρεκόρ 46 αγώνων που απειλεί να καταρρίψει
Έχουν πάθει πλάκα οι Άγγλοι με Μαυροπάνο – Το ρεκόρ 46 αγώνων που απειλεί να καταρρίψει
Ο Ντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Αγγλία, σκοράροντας ξανά με τη Γουέστ Χαμ και φτάνοντας τα πέντε γκολ στη φετινή Championship
Ο Έλληνας στόπερ έχει βάλει πλέον στο στόχαστρο ένα ιστορικό ρεκόρ της κατηγορίας!
Σε έναν από τους πιο παραγωγικούς αμυντικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου εξελίσσεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακή συχνότητα, προκαλώντας αίσθηση με τις επιδόσεις του στη Championship.
Ο Έλληνας διεθνής στόπερ πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στη Λίνκολν, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί σημαντική επιθετική απειλή για τη Γουέστ Χαμ, ιδιαίτερα στις στατικές φάσεις.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Σε έναν από τους πιο παραγωγικούς αμυντικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου εξελίσσεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακή συχνότητα, προκαλώντας αίσθηση με τις επιδόσεις του στη Championship.
Ο Έλληνας διεθνής στόπερ πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στη Λίνκολν, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί σημαντική επιθετική απειλή για τη Γουέστ Χαμ, ιδιαίτερα στις στατικές φάσεις.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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