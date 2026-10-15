Έχουν πάθει πλάκα οι Άγγλοι με Μαυροπάνο – Το ρεκόρ 46 αγώνων που απειλεί να καταρρίψει
SPORTS

Έχουν πάθει πλάκα οι Άγγλοι με Μαυροπάνο – Το ρεκόρ 46 αγώνων που απειλεί να καταρρίψει

Ο Ντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Αγγλία, σκοράροντας ξανά με τη Γουέστ Χαμ και φτάνοντας τα πέντε γκολ στη φετινή Championship

Έχουν πάθει πλάκα οι Άγγλοι με Μαυροπάνο – Το ρεκόρ 46 αγώνων που απειλεί να καταρρίψει
Ο Έλληνας στόπερ έχει βάλει πλέον στο στόχαστρο ένα ιστορικό ρεκόρ της κατηγορίας!

Σε έναν από τους πιο παραγωγικούς αμυντικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου εξελίσσεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακή συχνότητα, προκαλώντας αίσθηση με τις επιδόσεις του στη Championship.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στη Λίνκολν, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί σημαντική επιθετική απειλή για τη Γουέστ Χαμ, ιδιαίτερα στις στατικές φάσεις.

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