Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Superbet League 2: Η Μαρκό νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ και συνεχίζει απτόητη την αήττητη πορεία της, βίντεο
Superbet League 2: Η Μαρκό νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ και συνεχίζει απτόητη την αήττητη πορεία της, βίντεο
Με σκόρερ τον Μιούλερ στο 88ο λεπτό η Μαρκό ξεπέρασε το εμπόδιο των «βυσσινί» και παραμένει στην κορυφή της Superbet League 2
Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι η Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου συνέχισε την ασταμάτητη πορεία της νικώντας και την ΑΕΛ Novibet με 1-0 και έκανε το έξι στα έξι στην Super League 2. «Χρυσός» σκόρερ για τους νικητές ο Μιούλερ που έκανε στο 88' το 1-0, με την Μαρκό να φτάνει στους 18 βαθμούς, αυξάνοντας την διαφορά της από τους Θεσσαλούς στους 7.
Οι «βυσσινί» από την πλευρά τους έχασαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, δεν τα κατάφεραν και κινδυνεύουν να πέσουν στην 4η θέση αν ο Πανιώνιος κερδίσει την Δευτέρα τον ΠΑΟΚ Β'.
Στα του αγώνα είδαμε ένα ντέρμπι όπως το περιμέναμε με πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο που έληξε χωρίς γκολ. Στο δεύτερο και ειδικά μετά το 60' οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο έχασαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, με τον Μιούλερ στο 99' με κεφαλιά μετά από ολιγωρία της άμυνας των φιλοξενουμένων να διαμορφώνει το τελικό 1-0 δίνοντας την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1
Μαρκό - ΑΕΛ Novibet 1-0
Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος (αναβλήθηκε)
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0
Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Τρίπολης Β' (18:00)
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β' (12/10, 14:45)
Η βαθμολογία
Μαρκό 18
Athens Kallithea 12*
ΑΕΛ 11
Πανιώνιος 10*
Ελλάς Σύρου 9
Πανθρακικός 8
Απόλλων Καλαμαριάς 8
Νίκη Βόλου 7
Πανσερραϊκός 6***
Αστέρας Τρίπολης Β' 6*
ΠΑΟΚ Β' 5*
Πύργος 5
Νέστος Χρυσούπολης 4
Ολυμπιακός Β' 4**
Ζάκυνθος 2*
Αναγέννηση Καρδίτσας 2*
*με αγώνα λιγότερο
**με δυο αγώνες λιγότερους
*** Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς
Πηγή: gazzetta.gr
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β' (12/10, 14:45)
Η βαθμολογία
Μαρκό 18
Athens Kallithea 12*
ΑΕΛ 11
Πανιώνιος 10*
Ελλάς Σύρου 9
Πανθρακικός 8
Απόλλων Καλαμαριάς 8
Νίκη Βόλου 7
Πανσερραϊκός 6***
Αστέρας Τρίπολης Β' 6*
ΠΑΟΚ Β' 5*
Πύργος 5
Νέστος Χρυσούπολης 4
Ολυμπιακός Β' 4**
Ζάκυνθος 2*
Αναγέννηση Καρδίτσας 2*
*με αγώνα λιγότερο
**με δυο αγώνες λιγότερους
*** Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς
Πηγή: gazzetta.gr
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