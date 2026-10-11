Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και «Ελλάς Ελλάς» από οπαδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας, βίντεο
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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και «Ελλάς Ελλάς» από οπαδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας, βίντεο

Στις κερκίδες του γηπέδου κυριαρχούσε το γαλανόλευκο χρώμα - Πριν από την αναμέτρηση ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας»

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και «Ελλάς Ελλάς» από οπαδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας, βίντεο
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Ονειρικές στιγμές έζησαν χθες χιλιάδες Έλληνες οπαδοί της South Melbourne, η οποία κατέκτησε το Κύπελλο Αυστραλίας επικρατώντας στα πέναλτι της Victory Melbourne

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης το ελληνικό κοινό εκστασιάστηκε και ξέσπασαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί μαζί με τους παίκτες της ομάδας. Στις κερκίδες του γηπέδου «AAMI Park» κυριαρχούσε το γαλανόλευκο χρώμα, ενώ στον ουρανό κυμάτιζαν πολλές ελληνικές σημαίες.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι της ομάδας δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν ελληνικά συνθήματα με το πιο χαρακτηριστικό είναι το «Ελλάς-Ελλάς».

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Μάλιστα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι του γηπέδου, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας».

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Μόλις ο παίκτης της Victory Melbourne αστόχησε στο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στην South Melbourne, οι παίκτης της ελληνικής ομάδας έτρεξαν προς το πέταλο με τους Έλληνες οπαδούς και έγιναν μια αγκαλιά. Τραγούδησαν μαζί το διάσημο «We are the champions», το οποίο ακούγεται πάντα μετά από μία μεγάλη κατάκτηση.


Εντυπωσιακή ήταν και η υποδοχή που είχαν ετοιμάσει οι Έλληνες φίλαθλοι στους κυπελλούχους μετά την απονομή μεταλλίων. Αποθέωναν έναν έναν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους, ενώ ταυτόχρονα φώναζαν και πάλι «Ελλάς-Ελλάς». Επίσης, ένας οπαδός χρησιμοποίησε και την χαρακτηριστική τρομπέτα που ακούγεται στα γήπεδα όταν παίζει η Εθνικής Ελλάδος.

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