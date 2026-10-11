Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και «Ελλάς Ελλάς» από οπαδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας, βίντεο
Στις κερκίδες του γηπέδου κυριαρχούσε το γαλανόλευκο χρώμα - Πριν από την αναμέτρηση ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας»
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης το ελληνικό κοινό εκστασιάστηκε και ξέσπασαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί μαζί με τους παίκτες της ομάδας. Στις κερκίδες του γηπέδου «AAMI Park» κυριαρχούσε το γαλανόλευκο χρώμα, ενώ στον ουρανό κυμάτιζαν πολλές ελληνικές σημαίες.
Παράλληλα, οι φίλαθλοι της ομάδας δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν ελληνικά συνθήματα με το πιο χαρακτηριστικό είναι το «Ελλάς-Ελλάς».
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Μάλιστα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι του γηπέδου, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας».
WHAT. IT. MEANS. Two minutes and 14 seconds of pure Hellas passion 💙 #AustraliaCup #MagicOfTheCup https://t.co/lEuGF4ZE8j— Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026
Μόλις ο παίκτης της Victory Melbourne αστόχησε στο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στην South Melbourne, οι παίκτης της ελληνικής ομάδας έτρεξαν προς το πέταλο με τους Έλληνες οπαδούς και έγιναν μια αγκαλιά. Τραγούδησαν μαζί το διάσημο «We are the champions», το οποίο ακούγεται πάντα μετά από μία μεγάλη κατάκτηση.
🇬🇷🔥 BOUZOUKI, GREEK PRIDE AND HELLAS! The pre-game entertainment at the Australia Cup final brought a taste of Greece to Melbourne, with the bouzouki playing and Sfakinaki’s “Ego Eimai Ellinas” (“I Am Greek”) setting the mood before kick-off. As South Melbourne FC, the pride of Greek Australians, prepared to face Melbourne Victory, the atmosphere was unmistakably Greek. 🇬🇷🎶 🏆 THE FINAL SCORE: SOUTH MELBOURNE 1–1 MELBOURNE VICTORY Hellas won 4–3 on penalties! 🇬🇷⚽ From the bouzouki to the terraces, this was Hellenism on full display on one of Australian football’s biggest stages. Εγώ είμαι Έλληνας! 🇬🇷 #SouthMelbourneFC #Hellas #EgoEimaiEllinas #GreekAustralians #GreekPride #AustraliaCup— Greek City Times (@greekcitytimes) October 10, 2026
The winning moment. South Melbourne Hellas. https://t.co/V6ft007qPK— Paul Sebastiani (@paoloseb05) October 10, 2026
The noise at AAMI Park was deafening last night and the calls are growing louder for South Melbourne to be given a place in the A-League. The semi-professional side took down heavyweights Melbourne Victory in a ripping contest that went all the way to penalties. https://t.co/NLGSWfkzo3— 10 Sport (@10SportAU) October 11, 2026
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