Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και «Ελλάς Ελλάς» από οπαδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας, βίντεο

Στις κερκίδες του γηπέδου κυριαρχούσε το γαλανόλευκο χρώμα - Πριν από την αναμέτρηση ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας»