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Η ελληνική South Melbourne κατέκτησε το Κύπελλο στην Αυστραλία, βίντεο
Η ελληνική South Melbourne κατέκτησε το Κύπελλο στην Αυστραλία, βίντεο
Ιστορική στιγμή για τη South Melbourne που έχει ελληνικές ρίζες και κατέκτησε το Κύπελλο στην Αυστραλία κόντρα στην πανίσχυρη Victory Melbourne
Ιστορία έγραψε η South Melbourne που έχει ως στόχο να αγωνιστεί στην A-League της Αυστραλίας και κατέκτησε το Australia Cup. Πρόκειται για την ομάδα της ελληνικής ομογένειας που νίκησε την πανίσχυρη Victory Melbourne και πήρε το τρόπαιο.
Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση εκεί όπου η Victory Melbourne προηγήθηκε στο σκορ, αλλά η South Melbourne κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι όπου επικράτησε με σκορ 4-3 μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές.
Η South Melbourne ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί στην Αυστραλία και φυσικά στην κερκίδα κυριάρχησε το ελληνικό στοιχείο. Το κομμάτι που βρίσκονταν οι φίλοι της ήταν γεμάτο από ελληνικές σημαίες με την ιαχή «Ελλάς-Ελλάς» δονούσε την ατμόσφαιρα.
Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση εκεί όπου η Victory Melbourne προηγήθηκε στο σκορ, αλλά η South Melbourne κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι όπου επικράτησε με σκορ 4-3 μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές.
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Η South Melbourne ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί στην Αυστραλία και φυσικά στην κερκίδα κυριάρχησε το ελληνικό στοιχείο. Το κομμάτι που βρίσκονταν οι φίλοι της ήταν γεμάτο από ελληνικές σημαίες με την ιαχή «Ελλάς-Ελλάς» δονούσε την ατμόσφαιρα.
SOUTH MELBOURNE EQUALISE!!! 🔥 Max Mikkola in 117 minutes 🤯 📺 Watch live on 10 and Paramount+ #AustraliaCup #MagicOfTheCup https://t.co/edPpevQXh4— Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026
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