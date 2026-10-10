Ο ΠΑΟΚ χωρίς Όσμαν και Καλάθη νίκησε τη Δόξα Λευκάδας με 86-73, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ χωρίς Όσμαν και Καλάθη νίκησε τη Δόξα Λευκάδας με 86-73, βίντεο
Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί και Γκρέι ηγήθηκαν των νικητών και η ομάδα του Τρινκιέρι έκανε το δύο στα δύο στην Stoiximan GBL
Χωρίς Όσμαν, Καλάθη που πήραν ανάσες, αλλά με Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί και Γκρέι να πρωταγωνιστούν, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα (86-73) της Stoiximan GBL επί της Δόξας Λευκάδας.
Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης έμειναν εκτός για να πάρουν ανάσες, με τον ΠΑΟΚ να έχει και πάλι, διάφορα διαστήματα... προβληματισμού, αλλά και τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ (16π., 5 ασίστ), Μπριν Ταϊρί (16π.) και ΡεϊΚουάν Γκρέι (12π.), να κάνουν τη δουλειά, κόντρα στην ομάδα του κόουτς Τερζή που δεν τα παράτησε ποτέ και με Χάρμον (21π.), Ρόμπινσον (12π.), διεκδίκησε ό,τι περισσότερο μπορούσε.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα και το 4/4 συνολικά μαζί με την Ευρώπη, ενώ την Τρίτη ακολουθεί απαιτητική εκτός έδρας αποστολή με τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, για το Eurocup.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το... μυαλό αλλού, έμεινε πίσω με 5-10, αλλά στη συνέχεια με την είσοδο του Ταϊρί, αλλά και τις καλύτερες αποφάσεις που έφερε ο Μπαζίνας με τη μπάλα, η κατάσταση ήρθε στα χέρια του (22-18). Με τους ίδιους στην πεντάδα και σαφώς περισσότερη ένταση στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα 13-2, για το 35-20 και από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός έπεσε και πάλι, αφού τα σφυρίγματα ήταν πολλά, για το 42-31 της ανάπαυλας.
Με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Γκρέι να παίρνουν πρωτοβουλίες στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 57-42, αλλά δεν το τελείωνε με τη Δόξα με Χάρμον και Ρόμπινσον να μειώνει σε 64-54. Με Γκρέι, Ταϊρί, Μήτρου-Λονγκ, η διαφορά πήγε στο +16 (74-58), με τους φιλοξενούμενους πάντως να μην τα παρατούν, μειώνοντας με 8 σερί πόντους του Ρόμπινσον σε μονοψήφια διαφορά (81-73). Ο Ταϊρί έχασε ένα ζευγάρι βολών, έβαλε το επόμενο για το 83-73, με τον Φίλλιο με τρίποντο να διαμορφώνει το τελικό 86-73.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
πηγή: gazzetta.gr
Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης έμειναν εκτός για να πάρουν ανάσες, με τον ΠΑΟΚ να έχει και πάλι, διάφορα διαστήματα... προβληματισμού, αλλά και τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ (16π., 5 ασίστ), Μπριν Ταϊρί (16π.) και ΡεϊΚουάν Γκρέι (12π.), να κάνουν τη δουλειά, κόντρα στην ομάδα του κόουτς Τερζή που δεν τα παράτησε ποτέ και με Χάρμον (21π.), Ρόμπινσον (12π.), διεκδίκησε ό,τι περισσότερο μπορούσε.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα και το 4/4 συνολικά μαζί με την Ευρώπη, ενώ την Τρίτη ακολουθεί απαιτητική εκτός έδρας αποστολή με τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, για το Eurocup.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το... μυαλό αλλού, έμεινε πίσω με 5-10, αλλά στη συνέχεια με την είσοδο του Ταϊρί, αλλά και τις καλύτερες αποφάσεις που έφερε ο Μπαζίνας με τη μπάλα, η κατάσταση ήρθε στα χέρια του (22-18). Με τους ίδιους στην πεντάδα και σαφώς περισσότερη ένταση στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα 13-2, για το 35-20 και από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός έπεσε και πάλι, αφού τα σφυρίγματα ήταν πολλά, για το 42-31 της ανάπαυλας.
Με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Γκρέι να παίρνουν πρωτοβουλίες στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 57-42, αλλά δεν το τελείωνε με τη Δόξα με Χάρμον και Ρόμπινσον να μειώνει σε 64-54. Με Γκρέι, Ταϊρί, Μήτρου-Λονγκ, η διαφορά πήγε στο +16 (74-58), με τους φιλοξενούμενους πάντως να μην τα παρατούν, μειώνοντας με 8 σερί πόντους του Ρόμπινσον σε μονοψήφια διαφορά (81-73). Ο Ταϊρί έχασε ένα ζευγάρι βολών, έβαλε το επόμενο για το 83-73, με τον Φίλλιο με τρίποντο να διαμορφώνει το τελικό 86-73.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
πηγή: gazzetta.gr
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