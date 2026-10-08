Καλογερόπουλος στο «The Football Show»: Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί, οπότε ελπίζω να νικήσει την Κυριακή
SPORTS
The Football Show Ολυμπιακός Αλέξης Καλογερόπουλος

Καλογερόπουλος στο «The Football Show»: Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί, οπότε ελπίζω να νικήσει την Κυριακή

Ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του στη Γερμανία, τη συνεργασία του με τον Μίροσλαβ Κλόζε, τη βοήθεια του Παναγιώτη Ρέτσου και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Καλογερόπουλος στο «The Football Show»: Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί, οπότε ελπίζω να νικήσει την Κυριακή
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Για τη μεταγραφή του στη Νυρεμβέργη, τη συνεργασία του με τον Μίροσλαβ Κλόζε, αλλά και την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό μίλησε ο Αλέξης Καλογερόπουλος στην εκπομπή του protothema.gr, «The Football Show by Stoiximan», με αφορμή το κυριακάτικο ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» με τον Παναθηναϊκό.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος συνεχίζει πλέον την καριέρα του στη Γερμανία, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που έχει συναντήσει στη Νυρεμβέργη, τονίζοντας πως η συνεργασία του με τον άλλοτε σπουδαίο Γερμανό επιθετικό και νυν προπονητή του, Μίροσλαβ Κλόζε, τον βοηθά να εξελίσσεται.

«Ο προπονητής μου, Μίροσλαβ Κλόζε, βοηθάει πολύ και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό. Μου δίνει ελευθερίες, μου δίνει οδηγίες. Είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα στη Νυρεμβέργη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, ο Καλογερόπουλος εξήγησε πως οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

«Τελείωσε το συμβόλαιό μου με τον Ολυμπιακό, δεν τα βρήκαμε και εμφανίστηκε η Νυρεμβέργη. Κατάλαβα πως ήταν μια πολύ καλή επιλογή για εμένα», σημείωσε.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του την περασμένη σεζόν, ο νεαρός αμυντικός θεωρεί πως η παρουσία του στους Πειραιώτες τον βοήθησε να κάνει βήματα προόδου.

«Η περσινή χρονιά στον Ολυμπιακό με πήγε μπροστά, παρότι δεν έπαιξα τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι καλά για να βρίσκομαι εδώ που είμαι», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Παναγιώτη Ρέτσο, αποκαλύπτοντας πως ο αρχηγός του Ολυμπιακού στάθηκε δίπλα του τόσο κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στην ομάδα όσο και όταν αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία.

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«Με βοηθούσε πολύ και στον Ολυμπιακό. Με βοήθησε και όταν έμαθε ότι θα πάω στη Γερμανία. Μου είπε τι να περιμένω και πάνω σε τι να δουλέψω», δήλωσε.

Τέλος, μιλώντας για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Καλογερόπουλος δεν έκρυψε τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, επισημαίνοντας ωστόσο πως πρόκειται για μια αναμέτρηση με τις δικές της ιδιαιτερότητες.

«Εγώ είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Εύχομαι τα καλύτερα, μακάρι να βγουν όλοι οι παίκτες υγιείς και να κερδίσει ο καλύτερος. Τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι και είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα », κατέληξε.
Βάντσικ, Καλογερόπουλος, Χ. Δώνης στην παρέα μας - «The Football Show» by Stoiximan
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