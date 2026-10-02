The Football Show: Ανάλυση της ισοπαλίας της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία με καλεσμένο τον Λεωνίδα Βόκολο
SPORTS
The Football Show Εθνική Ελλάδος Λεωνίδας Βόκολος

The Football Show: Ανάλυση της ισοπαλίας της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία με καλεσμένο τον Λεωνίδα Βόκολο

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Τσάβι και τα μεγάλα αστέρια των δύο ομάδων που έκριναν το ματς στην εκπομπή του protothema.gr

Η… μάχη της Τούμπας, live ο Λεωνίδας Βόκολος - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Ανάλυση της ισοπαλίας της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία με καλεσμένο τον Λεωνίδα Βόκολο
UPD:
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου: Όλο το ρεπορτάζ από το σπουδαίο ματς της εθνικής μας κόντρα στην Ολλανδία για τη League A του Nations League. Live o Λεωνίδας Βόκολος παρουσιάζει την «ακτινογραφία» του μεγάλου αγώνα της Τούμπας.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του αγώνα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Τσάβι και τα μεγάλα αστέρια των δύο ομάδων που έκριναν το ματς.

Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
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