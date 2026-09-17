«The Football Show»: Η ανάλυση της νίκης του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Europa League, ο Νίκος Μαχλάς για τον ευρωπαίο ΟΦΗ

Όλο το ρεπορτάζ από τα στρατόπεδα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη και η «ακτινογραφία» της συνέντευξης Λιόλιου

Ο Ολυμπιακός και το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια μπαίνει στο… μικροσκόπιο του σημερινού The Football Show. Δείτε όλα όσα έγιναν στο ματς της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ανάλυση του αγώνα, η επόμενη μέρα και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών.



Τα πάντα για τον βραδινό αγώνα της Πέμπτης του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ για το Europa League κι ένας σπάνιος καλεσμένος σε απευθείας σύνδεση με το Ηράκλειο. Ο Νίκος Μαχλάς καταθέτει την άποψη του για την αγαπημένη του ομάδα που εδώ και μήνες κάνει «πράματα και θάματα».



Τα highlights των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας της Τετάρτης και όλο το ρεπορτάζ από τα… στρατόπεδα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.



Η «ακτινογραφία» της απολογιστικής συνέντευξης του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλη Λιόλιου.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.