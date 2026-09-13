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Στίβος: Ρώσοι αθλητές προσφεύγουν σε ΔΟΕ και ΟΗΕ για την άρση του αποκλεισμού τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Στίβος: Ρώσοι αθλητές προσφεύγουν σε ΔΟΕ και ΟΗΕ για την άρση του αποκλεισμού τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Με επιστολή τους προς τους διεθνείς οργανισμούς οι Ρώσοι αθλητές ζητούν την παρέμβαση τους προκειμένου να αλλάξει η απόφαση της World Athletics
Ρώσοι αθλητές απηύθυναν έκκληση σε διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να βοηθήσουν στον τερματισμό του αποκλεισμού τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics), επιχειρηματολογώντας ότι τα περισσότερα από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού έχουν στερήσει από μια γενιά αθλητών την καριέρα της.
Σε ανοιχτή επιστολή, η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΟΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αθλητές αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός που τους έχει επιβληθεί εδώ και τέσσερα χρόνια έχει καταστροφικές επιπτώσεις.
«Για εμάς, αυτό δεν είναι ένα αφηρημένο νομικό ή πολιτικό ζήτημα. Ο στίβος είναι η ζωή μας», αναφέρει η επιστολή. «Τέσσερα χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή του καθενός. Στη ζωή ενός αθλητή, μπορεί να είναι τα πιο σημαντικά χρόνια».
Το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου επιβεβαίωσε στις 3 Ιουλίου την απόφασή του να αφήσει εκτός των διοργανώσεων της τους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές από τις διεθνείς διοργανώσεις, διατηρώντας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν αρχικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Η Ρωσική Ομοσπονδία Στίβου κατέθεσε προσφυγή στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) στις 9 Ιουλίου αμφισβητώντας την απόφαση, ενώ υπέβαλε επιπλέον προσφυγή τον περασμένο μήνα.
Παρόλο που ζητήθηκε σχόλιο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σεμπάστιαν Κόε, επανέλαβε νωρίτερα την Κυριακή ότι η θέση του διοικητικού οργάνου δεν έχει αλλάξει εν όψει των διαιτητικών διαδικασιών.
«Δεν πρόκειται για πολιτική ή διαβατήρια. Πρόκειται για την ακεραιότητα των αγώνων», δήλωσε ο Κόε σε δημοσιογράφους στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.
Ο Κόε ανέφερε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους αποκατάστασης της παγκόσμιας συμμετοχής στο άθλημα μακροπρόθεσμα. «Θέλουμε την πλήρη συμμετοχή αθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο στο άθλημά μας και αυτός πρέπει να είναι ο συνολικός μας στόχος».
Οι Ρώσοι αθλητές υποστήριξαν ότι η στάση της ομοσπονδίας ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία και έρχεται σε αντίθεση με άλλες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, πολλές από τις οποίες έχουν σταδιακά επαναφέρει Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές υπό ουδέτερο καθεστώς.
Η ΔΟΕ ήρε προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 8 Ιουλίου, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την επανένταξη της χώρας στους Ολυμπιακούς Κύκλους εν όψει των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.
«Ο στίβος παραμένει μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου οι Ρώσοι αθλητές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πλήρη και οριζόντιο αποκλεισμό», αναφέρεται στην επιστολή.
Οι αθλητές ανέφεραν ότι ζήτησαν ξεχωριστά από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο στις 17 Ιουλίου την άδεια να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προσφυγής, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση.
Σε ανοιχτή επιστολή, η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΟΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αθλητές αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός που τους έχει επιβληθεί εδώ και τέσσερα χρόνια έχει καταστροφικές επιπτώσεις.
«Για εμάς, αυτό δεν είναι ένα αφηρημένο νομικό ή πολιτικό ζήτημα. Ο στίβος είναι η ζωή μας», αναφέρει η επιστολή. «Τέσσερα χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή του καθενός. Στη ζωή ενός αθλητή, μπορεί να είναι τα πιο σημαντικά χρόνια».
Το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου επιβεβαίωσε στις 3 Ιουλίου την απόφασή του να αφήσει εκτός των διοργανώσεων της τους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές από τις διεθνείς διοργανώσεις, διατηρώντας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν αρχικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Η Ρωσική Ομοσπονδία Στίβου κατέθεσε προσφυγή στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) στις 9 Ιουλίου αμφισβητώντας την απόφαση, ενώ υπέβαλε επιπλέον προσφυγή τον περασμένο μήνα.
Παρόλο που ζητήθηκε σχόλιο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σεμπάστιαν Κόε, επανέλαβε νωρίτερα την Κυριακή ότι η θέση του διοικητικού οργάνου δεν έχει αλλάξει εν όψει των διαιτητικών διαδικασιών.
«Δεν πρόκειται για πολιτική ή διαβατήρια. Πρόκειται για την ακεραιότητα των αγώνων», δήλωσε ο Κόε σε δημοσιογράφους στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.
Ο Κόε ανέφερε ότι αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους αποκατάστασης της παγκόσμιας συμμετοχής στο άθλημα μακροπρόθεσμα. «Θέλουμε την πλήρη συμμετοχή αθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο στο άθλημά μας και αυτός πρέπει να είναι ο συνολικός μας στόχος».
Οι Ρώσοι αθλητές υποστήριξαν ότι η στάση της ομοσπονδίας ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία και έρχεται σε αντίθεση με άλλες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, πολλές από τις οποίες έχουν σταδιακά επαναφέρει Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές υπό ουδέτερο καθεστώς.
Η ΔΟΕ ήρε προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 8 Ιουλίου, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την επανένταξη της χώρας στους Ολυμπιακούς Κύκλους εν όψει των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.
«Ο στίβος παραμένει μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου οι Ρώσοι αθλητές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πλήρη και οριζόντιο αποκλεισμό», αναφέρεται στην επιστολή.
Οι αθλητές ανέφεραν ότι ζήτησαν ξεχωριστά από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο στις 17 Ιουλίου την άδεια να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προσφυγής, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση.
Πρόσθεσαν δε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα έχει βαρύ προσωπικό τίμημα.
«Μια νομική ή θεσμική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια. Η καριέρα ενός αθλητή, όμως, όχι», έγραψαν χαρακτηριστικά.
«Μια νομική ή θεσμική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια. Η καριέρα ενός αθλητή, όμως, όχι», έγραψαν χαρακτηριστικά.
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