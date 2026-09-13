Παναθηναϊκός: Η «σίγουρη» λύση του Ντάνστον και ο εκρηκτικός… ψηλός από την Αμερική
SPORTS

Παναθηναϊκός: Η «σίγουρη» λύση του Ντάνστον και ο εκρηκτικός… ψηλός από την Αμερική

Τα προβλήματα τραυματισμών στη γραμμή των ψηλών έχουν αναγκάσει τον Παναθηναϊκό να κινηθεί στην αγορά, αναζητώντας μία επιπλέον λύση που θα δώσει βάθος και ασφάλεια στη θέση «5»

Παναθηναϊκός: Η «σίγουρη» λύση του Ντάνστον και ο εκρηκτικός… ψηλός από την Αμερική
Με τις επίσημες υποχρεώσεις να πλησιάζουν και τις διαθέσιμες επιλογές στη frontline να έχουν περιοριστεί, οι άνθρωποι των «πράσινων» εξετάζουν διαφορετικά προφίλ παικτών.

Στόχος δεν είναι απαραίτητα η απόκτηση ενός σέντερ που θα έρθει για πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ενός ψηλού που θα μπορεί να προσφέρει ποιοτικά λεπτά, να καλύψει άμεσα τα κενά και στη συνέχεια να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ροτέισον.

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο από τα ονόματα που βρίσκονται στα «ραντάρ» του Παναθηναϊκού είναι εκείνα των Μπράιαντ Ντάνστον και Ν’Φάλι Ντάντε, δύο περιπτώσεις με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.

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