Χιλιάδες καθηγητές, 1.200+ μαθήματα, δωρεάν επικοινωνία για online ή δια ζώσης μαθήματα στην Ελλάδα.
Απρόοπτο στη Ναυπακτία, αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, επιχείρηση για την ανάσυρσή του, βίντεο
Απρόοπτο στη Ναυπακτία, αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, επιχείρηση για την ανάσυρσή του, βίντεο
Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού δεν επέβαινε κανείς στο όχημα, ενώ από την πορεία του αυτοκινήτου δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα στον δρόμο
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας, όταν αυτοκίνητο τύπου Smart, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πέρασε κάθετα τον δρόμο και κατέληξε μέσα στη θάλασσα, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού δεν επέβαινε κανείς στο όχημα, ενώ από την πορεία του αυτοκινήτου δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα στον δρόμο.
Για το συμβάν ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το Smart κύλησε και βρέθηκε στο νερό. Κάτοικοι και γερανός βοήθησαν να βγει άμεσα απο την θάλασσα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από το nafpaktianews.gr
Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού δεν επέβαινε κανείς στο όχημα, ενώ από την πορεία του αυτοκινήτου δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα στον δρόμο.
Για το συμβάν ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το Smart κύλησε και βρέθηκε στο νερό. Κάτοικοι και γερανός βοήθησαν να βγει άμεσα απο την θάλασσα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από το nafpaktianews.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα