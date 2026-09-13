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Νεκρή 65χρονη στην παραλία Κλήμα στην Αίγινα: Λουόμενοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά
Νεκρή 65χρονη στην παραλία Κλήμα στην Αίγινα: Λουόμενοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά
Καταγγελίες για καθυστέρηση του ασθενοφόρου, τι λένε από το Κέντρο Υγείας του νησιού
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία Κλήμα στη νότια Αίγινα, όπου μία 65χρονη γυναίκα κατέρρευσε και, παρά τις προσπάθειες πολιτών και γιατρού που έσπευσαν να τη βοηθήσουν, κατέληξε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λουόμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 50 λεπτά, ενώ παράλληλα αναζητούσαν άμεση ιατρική βοήθεια.
Η 65χρονη, Ισραηλινή υπήκοος, ελληνικής καταγωγής, βρισκόταν στην παραλία και όχι μέσα στη θάλασσα όταν κατέρρευσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κολυμπούσε τη στιγμή του περιστατικού.
Το Κέντρο Υγείας Αίγινας ενημερώθηκε στις 13:05 για το περιστατικό και κινητοποιήθηκε γιατρός ετοιμότητας, προκειμένου να μην παραμείνει ακάλυπτο το Κέντρο Υγείας από τον εφημερεύοντα γιατρό.
Στο σημείο βρέθηκε ιδιώτης γιατρός, ο οποίος προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, με τους παρευρισκόμενους να συνεχίζουν την ΚΑΡΠΑ στην 65χρονη μέχρι να φτάσει βοήθεια.
Το ασθενοφόρο επέστρεψε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας περίπου στις 14:00, έχοντας μεταφέρει τη γυναίκα, οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λουόμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 50 λεπτά, ενώ παράλληλα αναζητούσαν άμεση ιατρική βοήθεια.
Η 65χρονη, Ισραηλινή υπήκοος, ελληνικής καταγωγής, βρισκόταν στην παραλία και όχι μέσα στη θάλασσα όταν κατέρρευσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κολυμπούσε τη στιγμή του περιστατικού.
Το Κέντρο Υγείας Αίγινας ενημερώθηκε στις 13:05 για το περιστατικό και κινητοποιήθηκε γιατρός ετοιμότητας, προκειμένου να μην παραμείνει ακάλυπτο το Κέντρο Υγείας από τον εφημερεύοντα γιατρό.
Στο σημείο βρέθηκε ιδιώτης γιατρός, ο οποίος προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, με τους παρευρισκόμενους να συνεχίζουν την ΚΑΡΠΑ στην 65χρονη μέχρι να φτάσει βοήθεια.
Καταγγελίες για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Το ασθενοφόρο επέστρεψε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας περίπου στις 14:00, έχοντας μεταφέρει τη γυναίκα, οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.
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