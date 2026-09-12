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Bundesliga: Κορυφή για Ντόρτμουντ, Φράιμπουργκ, νίκη για τη Χόφενχαϊμ πριν τον ΟΦΗ, δείτε τα γκολ
Bundesliga: Κορυφή για Ντόρτμουντ, Φράιμπουργκ, νίκη για τη Χόφενχαϊμ πριν τον ΟΦΗ, δείτε τα γκολ
Χωρίς τον Καρέτσα η Μπορούσια νίκησε 3-0 την Πάντερμπορν, η Φράιμπουργκ 5-0 την Γκλάντμπαχ, η Χόφενχαϊμ 2-1 την Στουτγάρδη
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Φράιμπουργκ είναι οι δύο ομάδες, που βρίσκονται στην πρώτη θέση της Bundesliga μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής.
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμη κι αν η Μπάγερν νικήσει την Κυριακή (13/9) τη νεοφώτιστη Έλφερσμπεργκ. Οι πρωταθλητές έχουν μια νίκη και μια ισοπαλία ενώ Μπορούσια και Φράιμπουργκ έχουν κάνει ήδη το τρία στα τρία.
Η Ντόρτμουντ, χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αποστολή της νίκησε άνετα την Πάντερμπορν 3-0, με γκολ του Σίλβα και δύο του Ενμέτσα. Το δεύτερο με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.
Η Φράιμπουργκ διέλυσε την Γκλάντμπαχ φτάνοντας στο εμφατικό 5-0, με τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς να σκοράρει δύο φορές και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ, με 55 γκολ στο πρωτάθλημα.
Η Χόφενχαϊμ, πρώτος αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League την Πέμπτη (17/9, 19:45) επικράτησε της Στουτγάρδης με 2-1. Σκόρερ και των δύο γκολ ο Χλόζεκ στο 13' και στο 67'. Αυτή ήταν η πρώτη της νίκη στη φετινή Bundesliga.
Ο τεχνικός της Χοφενχάιμ, Κρίστιαν Ίλζερ, παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-1-4-1 χρησιμοποιώντας τους: Μπάουμαν - Τσούφαλ (69' Γκέντρεϊ), Κάμπακ, Χαϊντάρι, Ροτς (69' Ματσίντα) - Αβντουλάχου - Κόντε (55' Βίμερ), Χλόζεκ (82' Κράμαριτς), Μπέργκερ, Ντάγκιμ - Λεμπερλέ (83' Ασλάνι).
Η Άουγκσμπουργκ είχε την πρώτη της απώλεια στο επικό ματς με τη Λεβερκούζεν. Η Μπάγερ προηγήθηκε αλλά οι γηπεδούχοι με δύο γκολ του Γκρέγκοριτς στο 50' και στο 55' έκαναν το 2-1. Ο Σικ με τακουνάκι ισοφάρισε στο 89' για το τελικό 2-2.
Στην έδρα της Μάιντς, η Άϊντραχτ πέρασε με νίκη 3-1. Δύο γκολ ο Ουζούν και ένα ο Μπουρκάρντ αλλά πρωταγωνιστής για την ομάδα της Φρανκφούρτης ήταν και ο γκολκίπερ της Νοά Ατουμπολού, ο οποίος έπιασε το πέναλτι του Αμίρι στο 31'.
Ρεκόρ στην Bundesliga για τον Ατουμπόλου με 6 σερί αποκρούσεις πέναλτι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμη κι αν η Μπάγερν νικήσει την Κυριακή (13/9) τη νεοφώτιστη Έλφερσμπεργκ. Οι πρωταθλητές έχουν μια νίκη και μια ισοπαλία ενώ Μπορούσια και Φράιμπουργκ έχουν κάνει ήδη το τρία στα τρία.
Η Ντόρτμουντ, χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αποστολή της νίκησε άνετα την Πάντερμπορν 3-0, με γκολ του Σίλβα και δύο του Ενμέτσα. Το δεύτερο με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι.
Η Φράιμπουργκ διέλυσε την Γκλάντμπαχ φτάνοντας στο εμφατικό 5-0, με τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς να σκοράρει δύο φορές και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ, με 55 γκολ στο πρωτάθλημα.
Η Χόφενχαϊμ, πρώτος αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League την Πέμπτη (17/9, 19:45) επικράτησε της Στουτγάρδης με 2-1. Σκόρερ και των δύο γκολ ο Χλόζεκ στο 13' και στο 67'. Αυτή ήταν η πρώτη της νίκη στη φετινή Bundesliga.
Ο τεχνικός της Χοφενχάιμ, Κρίστιαν Ίλζερ, παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-1-4-1 χρησιμοποιώντας τους: Μπάουμαν - Τσούφαλ (69' Γκέντρεϊ), Κάμπακ, Χαϊντάρι, Ροτς (69' Ματσίντα) - Αβντουλάχου - Κόντε (55' Βίμερ), Χλόζεκ (82' Κράμαριτς), Μπέργκερ, Ντάγκιμ - Λεμπερλέ (83' Ασλάνι).
Η Άουγκσμπουργκ είχε την πρώτη της απώλεια στο επικό ματς με τη Λεβερκούζεν. Η Μπάγερ προηγήθηκε αλλά οι γηπεδούχοι με δύο γκολ του Γκρέγκοριτς στο 50' και στο 55' έκαναν το 2-1. Ο Σικ με τακουνάκι ισοφάρισε στο 89' για το τελικό 2-2.
Στην έδρα της Μάιντς, η Άϊντραχτ πέρασε με νίκη 3-1. Δύο γκολ ο Ουζούν και ένα ο Μπουρκάρντ αλλά πρωταγωνιστής για την ομάδα της Φρανκφούρτης ήταν και ο γκολκίπερ της Νοά Ατουμπολού, ο οποίος έπιασε το πέναλτι του Αμίρι στο 31'.
Ρεκόρ στην Bundesliga για τον Ατουμπόλου με 6 σερί αποκρούσεις πέναλτι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0 (5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)
Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ)
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 19:30
Λειψία-Αμβούργο 13/9
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 13/9
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Έλφερσμπεργκ 6 -2αγ.
Μάιντς 4
Μπάγερν Μονάχου 4 -2αγ.
Λεβερκούζεν 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Σάλκε 4
Λειψία 3 -2αγ.
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3 -2αγ.
Κολωνία 3 -2αγ.
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Αμβούργο 0 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 0
Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ)
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 19:30
Λειψία-Αμβούργο 13/9
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 13/9
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Έλφερσμπεργκ 6 -2αγ.
Μάιντς 4
Μπάγερν Μονάχου 4 -2αγ.
Λεβερκούζεν 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Σάλκε 4
Λειψία 3 -2αγ.
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3 -2αγ.
Κολωνία 3 -2αγ.
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Αμβούργο 0 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 0
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