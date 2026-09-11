Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού East - West, μετά από επίθεση από drones που προήλθαν από το Ιράκ

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ του βασιλείου αναφέρει ότι το Ριάντ επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ, που χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας