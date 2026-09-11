Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού East - West, μετά από επίθεση από drones που προήλθαν από το Ιράκ
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αγωγός πετρελαίου Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού East - West, μετά από επίθεση από drones που προήλθαν από το Ιράκ

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ του βασιλείου αναφέρει ότι το Ριάντ επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ, που χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία αναστέλλει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού East - West, μετά από επίθεση από drones που προήλθαν από το Ιράκ
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Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαιαγωγό East-West ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ. Ωστόσο, το Ριάντ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές της.

Από την πλευρά του, το Ιράκ χαιρέτισε απόψε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευτεί από το ιρακινό έδαφος.

Η Βαγδάτη καταδίκασε τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ιράκ θα συνεργαστεί με φίλες και σύμμαχες χώρες για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιου είδους επιθέσεων, μετέδωσαν εξάλλου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.


Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις.


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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αγωγός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες της Σαουδικής Αραβίας, καθώς συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Iran Flash News στο Χ, τα δορυφορικά δεδομένα δημιουργούν υπόνοιες ότι οι Χούθι της Υεμένης ενδέχεται να έπληξαν απευθείας τον αγωγό στην έρημο, νοτιοανατολικά της Μεδίνας.

Η ανάρτηση επικαλείται εικόνες του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-3, στις οποίες φέρεται να διακρίνεται μεγάλη στήλη καπνού πάνω από τη διαδρομή του αγωγού, στην περιοχή μεταξύ της Μεδίνας και της πόλης Mahd adh Dhahab.

Παράλληλα, δεδομένα του συστήματος NASA FIRMS φέρεται να εντοπίζουν μεγάλη πυρκαγιά στο ίδιο σημείο. Οι θερμικές ανωμαλίες συγκεντρώνονται σε ζώνη μικρότερη των 10 χιλιομέτρων, ενώ η ακτινοβολούμενη ισχύς της φωτιάς υπολογίζεται σε περισσότερα από 70 μεγαβάτ. Κατά την ίδια πηγή, η ένταση αυτή είναι υπερδιπλάσια από εκείνη μιας συνηθισμένης πυρκαγιάς.

Ο αγωγός East–West, γνωστός και ως Petroline, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Abqaiq, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποτελεί τη βασική χερσαία εναλλακτική οδό του βασιλείου για εξαγωγές πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.
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