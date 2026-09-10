Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κονγκολέζο επιθετικό Σιμόν Μπανζά
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κονγκολέζο επιθετικό Σιμόν Μπανζά
Ο 30χρονος φορ με σημαντική καριέρα σε Γαλλία και Πορτογαλία έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη
Ο Σιμόν Μπανζά είναι τελικά ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην επίθεση.
Ο 30χρονος φορ από το περασμένο καλοκαίρι είχε μετακομίσει στα ΗΑΕ για λογαριασμό της Αλ Τζαζίρα, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί δανεικός στην Τουρκία με την Τράμπζονσπορ.
Ο Μπανζά που έχει ύψος 1,89 έφτιαξε το όνομα στη Γαλλά και τη Λανς όπου άρχισε να λογίζεται ως βασικός στέλεχος το 2015 για να ακολουθήσει το 2021 ο δανεισμός του στη Φαμαλικάο. Στην Πορτογαλία έκανε εξαιρετική σεζόν (14 γκολ σε 29 συμμετοχές) και ανάγκασε την Μπράγκα να βγάλει αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει με τον ίδιο να... ανταποδίδει την εμπιστοσύνη με 32 γκολ σε 59 ματς...
Στην Αλ Τζαζίρα (που πλήρωσε 9 εκατομμύρια ευρώ στη Μπράγκα) πέρσι είχε 9 γκολ σε 22 ματς, ενώ φέτος έχει σκοράρει δύο γκολ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.
Ο 30χρονος φορ από το περασμένο καλοκαίρι είχε μετακομίσει στα ΗΑΕ για λογαριασμό της Αλ Τζαζίρα, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί δανεικός στην Τουρκία με την Τράμπζονσπορ.
Ο Μπανζά που έχει ύψος 1,89 έφτιαξε το όνομα στη Γαλλά και τη Λανς όπου άρχισε να λογίζεται ως βασικός στέλεχος το 2015 για να ακολουθήσει το 2021 ο δανεισμός του στη Φαμαλικάο. Στην Πορτογαλία έκανε εξαιρετική σεζόν (14 γκολ σε 29 συμμετοχές) και ανάγκασε την Μπράγκα να βγάλει αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει με τον ίδιο να... ανταποδίδει την εμπιστοσύνη με 32 γκολ σε 59 ματς...
Στην Αλ Τζαζίρα (που πλήρωσε 9 εκατομμύρια ευρώ στη Μπράγκα) πέρσι είχε 9 γκολ σε 22 ματς, ενώ φέτος έχει σκοράρει δύο γκολ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.
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