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Κωστούλας στο The Football Show: Δεν περίμενε κανείς μας όσα καταφέραμε, αλλά τώρα θέλουμε ακόμα περισσότερα
Κωστούλας στο The Football Show: Δεν περίμενε κανείς μας όσα καταφέραμε, αλλά τώρα θέλουμε ακόμα περισσότερα
Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για την εντυπωσιακή πορεία του ΟΦΗ, τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας και τη νοοτροπία που έφερε ο Χρήστος Κόντης στους Κρητικούς
Ο ΟΦΗ ζει μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας ήταν ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά αυτή τη διαδρομή.
Ο στόπερ των Κρητικών, μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan», στάθηκε στη σκληρή δουλειά που αποτέλεσε το θεμέλιο για τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά που έχουμε καταφέρει. Δεν το περίμενε κανείς από εμάς. Με σκληρή δουλειά τα καταφέραμε. Είμαστε χαρούμενοι, αλλά έρχονται μεγάλα πράγματα για όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κωστούλας τόνισε πως η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία, αλλά μέσα από μια καθημερινή διαδικασία βελτίωσης και πίστης στις δυνατότητες της ομάδας.
«Πετύχαμε σπουδαία πράγματα και ελπίζουμε για πολλά περισσότερα. Ο προπονητής μας μάς πέρασε τη νοοτροπία να μην εφησυχαζόμαστε και να θέλουμε συνεχώς περισσότερα».
Αυτή η φιλοσοφία, όπως εξήγησε, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον ΟΦΗ σε μια σειρά από ιστορικές επιτυχίες. Η κατάκτηση του Κυπέλλου, η παρουσία στο Super Cup και η πρόκριση στη League Phase του Europa League αποτέλεσαν το αποτέλεσμα μιας πορείας που χτίστηκε με σταθερά βήματα.
«Έτσι φτάσαμε στο Κύπελλο, στο Super Cup και στην πρόκριση στη League Phase του Europa League. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές για τον σύλλογο και θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο», σημείωσε ο αμυντικός του ΟΦΗ.
Με οδηγό τη δουλειά, τη συγκέντρωση και τη φιλοδοξία για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, οι Κρητικοί δείχνουν αποφασισμένοι να μην αρκεστούν σε όσα ήδη πέτυχαν, αλλά να συνεχίσουν να γράφουν νέες σελίδες στην ιστορία τους.
Ο στόπερ των Κρητικών, μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan», στάθηκε στη σκληρή δουλειά που αποτέλεσε το θεμέλιο για τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά που έχουμε καταφέρει. Δεν το περίμενε κανείς από εμάς. Με σκληρή δουλειά τα καταφέραμε. Είμαστε χαρούμενοι, αλλά έρχονται μεγάλα πράγματα για όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κωστούλας τόνισε πως η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία, αλλά μέσα από μια καθημερινή διαδικασία βελτίωσης και πίστης στις δυνατότητες της ομάδας.
«Πετύχαμε σπουδαία πράγματα και ελπίζουμε για πολλά περισσότερα. Ο προπονητής μας μάς πέρασε τη νοοτροπία να μην εφησυχαζόμαστε και να θέλουμε συνεχώς περισσότερα».
Αυτή η φιλοσοφία, όπως εξήγησε, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον ΟΦΗ σε μια σειρά από ιστορικές επιτυχίες. Η κατάκτηση του Κυπέλλου, η παρουσία στο Super Cup και η πρόκριση στη League Phase του Europa League αποτέλεσαν το αποτέλεσμα μιας πορείας που χτίστηκε με σταθερά βήματα.
«Έτσι φτάσαμε στο Κύπελλο, στο Super Cup και στην πρόκριση στη League Phase του Europa League. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές για τον σύλλογο και θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο», σημείωσε ο αμυντικός του ΟΦΗ.
Με οδηγό τη δουλειά, τη συγκέντρωση και τη φιλοδοξία για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, οι Κρητικοί δείχνουν αποφασισμένοι να μην αρκεστούν σε όσα ήδη πέτυχαν, αλλά να συνεχίσουν να γράφουν νέες σελίδες στην ιστορία τους.
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