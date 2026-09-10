Βάσκος δημοσιογράφος αναλύει στο The Football Show τον Αλγουαθίλ: Κερδίζει γρήγορα τους παίκτες και μπορεί να αντέξει στη πίεση

Ο Ράφα Μουνγκούγια από το Radio Vitoria μίλησε μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού - Η σύγκριση με Βαλβέρδε και η διαφορά από Μεντιλίμπαρ

Ράφα Μουνγκούγια από το Radio Vitoria, διαθέτει αρκετά στοιχεία που μπορούν να ταιριάξουν με τον οργανισμό και τις απαιτήσεις του



Μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan», ο Ισπανός δημοσιογράφος στάθηκε στη φιλοσοφία του νέου τεχνικού των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, έντονη προσωπικότητα και μεγάλη ικανότητα στη διαχείριση ποδοσφαιριστών.







Όπως εξήγησε, ο Αλγκουαθίλ έχει αποδείξει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ότι μπορεί να βελτιώσει ποδοσφαιριστές και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εξέλιξης. «Έχει βοηθήσει παίκτες όπως ο Ίσακν, ο Θουμπιμέντι και ο Οριαθάμπαλ, ενώ και ο ίδιος έχει εξελιχθεί ως προπονητής. Κατέκτησε ένα Κύπελλο που κανείς δεν περίμενε και έχει μια φιλοσοφία που ταιριάζει στον Ολυμπιακό».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δουλειά που δίνει ο Ισπανός τεχνικός στις ακαδημίες, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του.











Κλείσιμο «Δεν τον έχουμε δει σε κλαμπ αυτού του επιπέδου, αλλά θα έχει άμεσο αντίκτυπο» Ο Ράφα Μουνγκούγια παραδέχθηκε πως υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με το πώς θα ανταποκριθεί ο Αλγκουαθίλ στις απαιτήσεις ενός συλλόγου του μεγέθους του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα εργαστεί σε έναν τόσο απαιτητικό οργανισμό.



«Δεν τον έχουμε δει ποτέ σε ένα κλαμπ αυτού του επιπέδου, είναι και για εμάς ένα ερώτημα. Όμως επειδή είναι πολύ εργασιομανής, κερδίζει αμέσως τους παίκτες και ζει πολύ έντονα το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα έχει άμεσα ένα effect στην ομάδα του Ολυμπιακού λόγω της προσωπικότητάς του».



Ο Ισπανός δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της επικοινωνίας με τους ποδοσφαιριστές, θεωρώντας πως αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του νέου τεχνικού των Πειραιωτών.



Η σύγκριση με Βαλβέρδε και η διαφορά από Μεντιλίμπαρ Ο Μουνγκούγια συνέκρινε τον Αλγκουαθίλ με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, υπογραμμίζοντας όμως ότι έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες.



Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ένας προπονητής που, σύμφωνα με τοναπό τοδιαθέτει αρκετά στοιχεία που μπορούν να ταιριάξουν με τον οργανισμό και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού Μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan», ο Ισπανός δημοσιογράφος στάθηκε στη φιλοσοφία του νέου τεχνικού των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, έντονη προσωπικότητα και μεγάλη ικανότητα στη διαχείριση ποδοσφαιριστών.«Το στυλ παιχνιδιού του είναι ότι παίζει πάντα με τέσσερις στην άμυνα και δύο στο κέντρο. Είναι ένας προπονητής ιδανικός για τον Ολυμπιακό, με πολύ έντονη προσωπικότητα. Κερδίζει τους παίκτες του, δουλεύει μαζί τους και τους βοηθάει να εξελίσσονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, ο Αλγκουαθίλ έχει αποδείξει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ότι μπορεί να βελτιώσει ποδοσφαιριστές και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εξέλιξης. «Έχει βοηθήσει παίκτες όπως ο Ίσακν, ο Θουμπιμέντι και ο Οριαθάμπαλ, ενώ και ο ίδιος έχει εξελιχθεί ως προπονητής. Κατέκτησε ένα Κύπελλο που κανείς δεν περίμενε και έχει μια φιλοσοφία που ταιριάζει στον Ολυμπιακό».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δουλειά που δίνει ο Ισπανός τεχνικός στις ακαδημίες, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του.«Ασχολείται πολύ με τις ακαδημίες και για αυτό εμπνέει τους νεαρούς παίκτες. Θέλει να τους δίνει ευκαιρίες και να τους βοηθά να εξελίσσονται», σημείωσε.Ο Ράφα Μουνγκούγια παραδέχθηκε πως υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με το πώς θα ανταποκριθεί ο Αλγκουαθίλ στις απαιτήσεις ενός συλλόγου του μεγέθους του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα εργαστεί σε έναν τόσο απαιτητικό οργανισμό.«Δεν τον έχουμε δει ποτέ σε ένα κλαμπ αυτού του επιπέδου, είναι και για εμάς ένα ερώτημα. Όμως επειδή είναι πολύ εργασιομανής, κερδίζει αμέσως τους παίκτες και ζει πολύ έντονα το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα έχει άμεσα ένα effect στην ομάδα του Ολυμπιακού λόγω της προσωπικότητάς του».Ο Ισπανός δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της επικοινωνίας με τους ποδοσφαιριστές, θεωρώντας πως αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του νέου τεχνικού των Πειραιωτών.Ο Μουνγκούγια συνέκρινε τον Αλγκουαθίλ με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, υπογραμμίζοντας όμως ότι έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες.

«Μοιάζει σε κάποια στοιχεία με τον Βαλβέρδε, αλλά είναι πιο ήρεμος χαρακτήρας. Ποδοσφαιρικά, όμως, είναι πολύ μοντέρνος και πιο επιθετικός από τον Μεντιλίμπαρ».



Όπως εξήγησε, ο Αλγκουαθίλ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κατοχή, την πίεση και το επιθετικό παιχνίδι, με στόχο μια ομάδα που θα έχει πρωτοβουλία και θα προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της.



Τέλος, αναφέρθηκε και στην ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τον πάγκο του Ολυμπιακού.



«Μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ υπάρχει έντονη πίεση και έχει δείξει ότι ο χαρακτήρας του μπορεί να αντέξει πνευματικά. Είναι ένας προπονητής που πιστεύει στη δουλειά του και αυτό το μεταδίδει στους παίκτες του».