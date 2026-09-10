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Σερέτης στο The Football Show: Ο Παναθηναϊκός πλέον ψάχνει αριστερό μπακ, δεν ξεκινά σήμερα με την Κηφισιά ο Ουναΐ
Σερέτης στο The Football Show: Ο Παναθηναϊκός πλέον ψάχνει αριστερό μπακ, δεν ξεκινά σήμερα με την Κηφισιά ο Ουναΐ
Ο Γιάννης Σερέτης μετέφερε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στην εκπομπή του protothema.gr, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες κινήσεις στο μεταγραφικό μέτωπο
Στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Γιάννης Σερέτης στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan», μεταφέροντας τα τελευταία δεδομένα γύρω από τις κινήσεις που εξετάζουν οι «πράσινοι».
Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον στραφεί στην αναζήτηση ενός αριστερού μπακ, με στόχο την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα είναι έτοιμος αγωνιστικά, ποιοτικός και ικανός να δημιουργήσει ανταγωνισμό στη θέση με τον Γιώργο Κυριακόπουλο.
Η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν αποκλείεται να προκύψει και από την αγορά των ελεύθερων παικτών, καθώς υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ενίσχυσης σε αυτή τη θέση. Όποιος ποδοσφαιριστής αποκτηθεί πάντως σε αυτό το χρονικό σημείο, θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής και προετοιμασίας, με στόχο να είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις υποχρεώσεις της ομάδας.
Παράλληλα, παραμένει στο τραπέζι και η περίπτωση απόκτησης αριστεροπόδαρου στόπερ, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πιθανότητες δεν είναι πλέον τόσο αυξημένες όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
Ο Γιάννης Σερέτης αναφέρθηκε επίσης στο αγωνιστικό πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ για το σημερινό εξ αναβολής παιχνίδι της Super League απέναντι στην Κηφισιά.
Όπως ξεκαθάρισε, δεν θεωρεί πιθανό να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο Αζεντίν Ουναΐ, ούτε στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά ούτε και στην αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Παναιτωλικό.
Ο Δανός τεχνικός φαίνεται πως θέλει να εντάξει σταδιακά τον Μαροκινό μέσο στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, χωρίς να βιαστεί να τον ρίξει από την αρχή, καθώς ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει τον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει έτσι να κινείται σε δύο μέτωπα, με τη διοίκηση να εξετάζει τις τελευταίες μεταγραφικές ευκαιρίες και τον Νίστρουπ να διαχειρίζεται το ρόστερ ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον στραφεί στην αναζήτηση ενός αριστερού μπακ, με στόχο την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα είναι έτοιμος αγωνιστικά, ποιοτικός και ικανός να δημιουργήσει ανταγωνισμό στη θέση με τον Γιώργο Κυριακόπουλο.
Η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν αποκλείεται να προκύψει και από την αγορά των ελεύθερων παικτών, καθώς υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ενίσχυσης σε αυτή τη θέση. Όποιος ποδοσφαιριστής αποκτηθεί πάντως σε αυτό το χρονικό σημείο, θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής και προετοιμασίας, με στόχο να είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις υποχρεώσεις της ομάδας.
Παράλληλα, παραμένει στο τραπέζι και η περίπτωση απόκτησης αριστεροπόδαρου στόπερ, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πιθανότητες δεν είναι πλέον τόσο αυξημένες όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
Ο Γιάννης Σερέτης αναφέρθηκε επίσης στο αγωνιστικό πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ για το σημερινό εξ αναβολής παιχνίδι της Super League απέναντι στην Κηφισιά.
Όπως ξεκαθάρισε, δεν θεωρεί πιθανό να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο Αζεντίν Ουναΐ, ούτε στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά ούτε και στην αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Παναιτωλικό.
Ο Δανός τεχνικός φαίνεται πως θέλει να εντάξει σταδιακά τον Μαροκινό μέσο στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, χωρίς να βιαστεί να τον ρίξει από την αρχή, καθώς ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει τον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει έτσι να κινείται σε δύο μέτωπα, με τη διοίκηση να εξετάζει τις τελευταίες μεταγραφικές ευκαιρίες και τον Νίστρουπ να διαχειρίζεται το ρόστερ ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
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