Οριοθετημένη η φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Τρίκαλα

Οριοθετημένη η φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο

Οριοθετημένη η φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, δείτε βίντεο
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Οριοθετημένη η φωτιά  που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων.

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης, με 12 οχήματα. Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Οριοθετημένη η φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, δείτε βίντεο


Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγιοφύλλο Τρικάλων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε βίντεο από το σημείο

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