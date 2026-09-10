Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Οριοθετημένη η φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, δείτε βίντεο
Οριοθετημένη η φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο
Οριοθετημένη η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων.
Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης, με 12 οχήματα. Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγιοφύλλο Τρικάλων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης, με 12 οχήματα. Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγιοφύλλο Τρικάλων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 10, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας #Τρικάλων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
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