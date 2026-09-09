Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

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που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

«Ο Γκάι Ρίτσι με έβαλε σε έναν άγνωστο κόσμο»

Ο Ελληνο-βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς «The Gentlemen» ποζάρει στο Κάπρι για τον Dolce & Gabbana και απολαμβάνει τη φασαρία της σόουμπιζ από θέση ισχύος

Η Ελληνίδα που έβαλε τον Μυστρά στον παγκόσμιο χάρτη ευεξίας

Πίσω από την υψηλή αισθητική του Euphoria Retreat, βρίσκεται μία γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο και έγινε θεραπεύτρια για να βοηθήσει τους άλλους

Σταρ, στρας & Lido stories

Highlights από το αρχαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου που διένυσε την 83η σεζόν του με το απαραίτητο σασπένς

Ο θρύλος του South Beach επιστρέφει

Μετά από μια ριζική ανακαίνιση που διήρκησε έξι χρόνια, το εμβληματικό ξενοδοχείο ανοίγει ξανά, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολυτέλειας και εξτραβαγκάντζας

Ακόμα:

«Είμαι άνθρωπος των άκρων»

«Ο Σεφέρης δεν επέλεγε ποτέ την εύκολη λύση»

«Δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμαι»

Looks μεταξύ πόλης και ακρογιαλιάς & μακιγιάζ από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή

και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμεΣε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί να μαγειρέψουμε μαζί, για εσένα και τον συγκάτοικό σου, τον κολλητό σου, το παιδί σου, τη μαμά ή τον μπαμπά σου, τον συνάδελφό σου, τον γείτονά σου και πάει λέγοντας…Μπαίνουμε στη λογική του 2, υπολογίζουμε τα ψώνια μας για 2, φοράμε ποδιά και έτοιμοι για εκπληκτικές μαγειρικές, γρήγορες, ευέλικτες, πρακτικές που δεν σε αφήνουν να κοιτάζεις σαστισμένος μια κατσαρόλα γεμάτη με φαγητό που δεν φαγώθηκε!Γιατί οι συνταγές της διπλής μερίδας έχουν κι αυτές τα δικά τους μυστικά επιτυχίας!Γιατί είναι διαφορετικό να μαγειρεύεις για 2; Ο Άκης μάς εξηγεί γιατί είναι διαφορετικές οι αναλογίες και κάποιες φορές μαζί και ο χρόνος μαγειρέματος!Η μαγειρική για 2 ακούγεται εύκολη, γιατί οι ανάγκες μας είναι μικρές, αλλά οι συσκευασίες δεν είναι πάντα. Πάμε να κάνουμε και τα ψώνια εύκολα με μερικές απλές και έξυπνες ιδέες!Γιατί το concept του «cooking for two» έχει αρχίσει λοιπόν να κερδίζει έδαφος παγκοσμίως; Σε ποιον ταιριάζει; Τι σημαίνει αυτό πρακτικά με όρους οργάνωσης και οικονομίας; Αυτά και άλλα χρήσιμα από τον Άκη!Συνταγάρες για όλα τα φαγητά που αγαπάμε να τρώμε, προσαρμοσμένες ακριβώς για 2 μερίδες! Ζυμαρικά, ρύζι, κρέατα, λαχανικά και όσπρια, όπως τα φτιάχνει η μαμά και η γιαγιά της οικογένειας, μπορείτε τώρα να τα απολαμβάνετε κάθε μέρα!Μακαρόνια με κιμά, Παστίτσιο, Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες, Αρακάς λεμονάτος, Σουτζουκάκια με ρύζι, Φακές, Πιπεριές γεμιστές, Κοτόπουλο με ρύζι στον φούρνο, Γιουβέτσι με μοσχάρι, Μπριζόλες λαιμού με πατάτες στην κατσαρόλα, Μπιφτέκια με ρύζι, Σπανακόρυζο, Μουσακάς, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονοΥπέροχες συνταγές για λιγουρευτά και πεντανόστιμα γλυκά, αυτά που συνηθίζουμε να τρώμε και να αναζητούμε όλοι μας. Με τις γεύσεις και τα αρώματα του καφέ, της σοκολάτας, του πορτοκαλιού, του λεμονιού και της καραμέλας!Cheesecake καραμέλα, Moelleux σοκολάτας, Εύκολες πάστες σοκολατίνα, Κρέμα λεμονιού με crumble και σάλτσα raspberry, Ατομικές πορτοκαλόπιτες, ΤιραμισούΣτο αγροτικό περιβάλλον της Θεσσαλίας, σε μια ονειρική ατμόσφαιρα όπου το όνειρο γίνεται εφιαλτική πραγματική πραγματικότητα ξαφνικά και απροσδόκητα, το μίσος, ο φόβος αλλά και ο έρωτας θεριεύουν στο ίδιο κομμάτι γης, πολεμώντας αδιάκοπα μεταξύ τους.Αντλώντας έμπνευση από την ιδιαίτερη πατρίδα της, ένα χωριό της Θεσσαλίας, η πολυγραφότατη και πολυβραβευμένη Έλενα Αντωνίου, δημιουργεί ένα πραγματικά μυθικό σκηνικό, όπου το παρόν αναμιγνύεται με το παρελθόν. Σαν το «τώρα» της αφήγησης να προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει μια επώδυνη πτώση, σκοντάφοντας στις τρικλοποδιές που διαρκώς του βάζει το «πριν».Πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες στο «Πέρα από τις σκιές» είναι μια ατίθαση, έντονα αισθησιακή και ερωτική γυναίκα, η Ελβίρα Ανδριανού. Η οποία συγκρούεται, μετωπικά και με σφοδρότητα, με έναν απόγονο Βενετσιάνων ευγενών, τον δόγη Ραφαέλο Άντζελο Μπαλντίνι.Η Ελβίρα, όπως την σκιαγραφεί αριστοτεχνικά η Έλενα Αντωνίου στο γραπτό πορτρέτο της, είναι μια νεαρή εικαστική καλλιτέχνης και φωτογράφος μόδας, η οποία ζει μόνιμα στη Ρώμη. Μια πόλη που έχει ήδη κατακτήσει, χάρη στην ατίθαση, αχαλίνωτη -σχεδόν ακόλαστη ζωή της. Όμως, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος που στήριζε την καριέρα της στην Ιταλία, η Ελβίρα Ανδριανού συνειδητοποιεί ότι η εκπλήρωση της τελευταίας επιθυμίας του θα την οδηγήσει πίσω στην Ελλάδα, στον τόπο καταγωγής των προγόνων της, συγκεκριμένα στο χωριό της γιαγιάς της, στη Θεσσαλία. Καθώς η Ελβίρα επιστρέφει στις οικογενειακές της ρίζες, αντιλαμβάνεται ότι πίσω από την ιστορία ελλοχεύουν φαντάσματα του παρελθόντος -στη μορφή του δόγη Ραφαέλο Άντζελο Μπαλντίνι, εγγονού και μοναδικού κληρονόμου του δικού της μαικήνα. Ο Μπαλντίνι αντιμετωπίζει την Ελβίρα σαν έναν επικίνδυνο για την περιουσία του εχθρό και αποδύεται σε έναν ανελέητο αγώνα για να την εξοντώσει -μεταφορικά αλλά ακόμη και κυριολεκτικά. Τίποτα μοιάζει να μην μπορεί να τον εμποδίσει -τίποτα, εκτός ίσως από τον έρωτα. Την πιο απρόβλεπτη και σαρωτική δύναμη της φύσης.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Πέρα από τις σκιές» του Έλενας Αντωνίου είναι στο ΘΕΜΑ.και με την έκδοση των 2,00€Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Ο Γκάι Ρίτσι με έβαλε σε έναν άγνωστο κόσμο»Ο Ελληνο-βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς «The Gentlemen» ποζάρει στο Κάπρι για τον Dolce & Gabbana και απολαμβάνει τη φασαρία της σόουμπιζ από θέση ισχύοςΗ Ελληνίδα που έβαλε τον Μυστρά στον παγκόσμιο χάρτη ευεξίαςΠίσω από την υψηλή αισθητική του Euphoria Retreat, βρίσκεται μία γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο και έγινε θεραπεύτρια για να βοηθήσει τους άλλουςΣταρ, στρας & Lido storiesHighlights από το αρχαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου που διένυσε την 83η σεζόν του με το απαραίτητο σασπένςΟ θρύλος του South Beach επιστρέφειΜετά από μια ριζική ανακαίνιση που διήρκησε έξι χρόνια, το εμβληματικό ξενοδοχείο ανοίγει ξανά, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολυτέλειας και εξτραβαγκάντζαςΑκόμα:«Είμαι άνθρωπος των άκρων»«Ο Σεφέρης δεν επέλεγε ποτέ την εύκολη λύση»«Δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμαι»Looks μεταξύ πόλης και ακρογιαλιάς & μακιγιάζ από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :και με την έκδοση των 2,00€Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.