Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Στη Sunel Arena για τους επόμενους μήνες ο Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την έδρα της ΑΕΚ
Στη Sunel Arena για τους επόμενους μήνες ο Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την έδρα της ΑΕΚ
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία» αναφέρεται στην ανακοίνωση
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ και έτσι η ομάδα του Πειραιά θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Οι Ερυθρόλευκοι ευχαρίστησαν μάλιστα και την ΚΑΕ ΑΕΚ για την «εξαιρετική συνεργασία» όπως έγραψαν στην ανακοίνωσή τους.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.
Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.
Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί.
Οι Ερυθρόλευκοι ευχαρίστησαν μάλιστα και την ΚΑΕ ΑΕΚ για την «εξαιρετική συνεργασία» όπως έγραψαν στην ανακοίνωσή τους.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.
Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί.
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