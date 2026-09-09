Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Νέος ρόλος για τον Γιάννη Μανιάτη: Αναλαμβάνει εκτελεστικός διευθυντής στην Ανόρθωση
Νέος ρόλος για τον Γιάννη Μανιάτη: Αναλαμβάνει εκτελεστικός διευθυντής στην Ανόρθωση
Σε διοικητικό πόστο στην ομάδα της Κύπρου ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού
Νέος ρόλος για τον Γιάννη Μανιάτη ο οποίος μετακόμισε στην Κύπρο για ν' αναλάβει εκτελεστικός διευθυντής της ιστορικής Ανόρθωσης.
Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης
«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας.
Ο Γιάννης Μανιάτης διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσο και σε διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις ποδοσφαιρικών οργανισμών.
Είναι απόφοιτος του Executive Master for International Players (MIP) της UEFA Academy.
Σε διοικητικό επίπεδο, έχει διατελέσει General Director του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Πειραιώς U23, ενώ εργάστηκε και ως Group Loan Manager των Ολυμπιακού, Nottingham Forest και Rio Ave.
Ως ποδοσφαιριστής είχε πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο, με σημαντικές παραστάσεις από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδας και διετέλεσε αρχηγός του Ολυμπιακού Πειραιώς.
Η πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής δομής της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, επαγγελματισμό και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια της Ανόρθωσης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».
Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης
«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας.
Ο Γιάννης Μανιάτης διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσο και σε διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις ποδοσφαιρικών οργανισμών.
Είναι απόφοιτος του Executive Master for International Players (MIP) της UEFA Academy.
Σε διοικητικό επίπεδο, έχει διατελέσει General Director του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Πειραιώς U23, ενώ εργάστηκε και ως Group Loan Manager των Ολυμπιακού, Nottingham Forest και Rio Ave.
Ως ποδοσφαιριστής είχε πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο, με σημαντικές παραστάσεις από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδας και διετέλεσε αρχηγός του Ολυμπιακού Πειραιώς.
Η πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής δομής της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, επαγγελματισμό και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια της Ανόρθωσης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».
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