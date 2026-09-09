Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Έλενας Αντωνίου «Πέρα από τις σκιές»
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Έλενας Αντωνίου «Πέρα από τις σκιές»
Στο αγροτικό περιβάλλον της Θεσσαλίας, σε μια ονειρική ατμόσφαιρα όπου το όνειρο γίνεται εφιαλτική πραγματική πραγματικότητα ξαφνικά και απροσδόκητα, το μίσος, ο φόβος αλλά και ο έρωτας θεριεύουν στο ίδιο κομμάτι γης, πολεμώντας αδιάκοπα μεταξύ τους
Αντλώντας έμπνευση από την ιδιαίτερη πατρίδα της, ένα χωριό της Θεσσαλίας, η πολυγραφότατη και πολυβραβευμένη Έλενα Αντωνίου, δημιουργεί ένα πραγματικά μυθικό σκηνικό, όπου το παρόν αναμιγνύεται με το παρελθόν. Σαν το «τώρα» της αφήγησης να προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει μια επώδυνη πτώση, σκοντάφοντας στις τρικλοποδιές που διαρκώς του βάζει το «πριν».
Πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες στο «Πέρα από τις σκιές» είναι μια ατίθαση, έντονα αισθησιακή και ερωτική γυναίκα, η Ελβίρα Ανδριανού. Η οποία συγκρούεται, μετωπικά και με σφοδρότητα, με έναν απόγονο Βενετσιάνων ευγενών, τον δόγη Ραφαέλο Άντζελο Μπαλντίνι.
Η Ελβίρα, όπως την σκιαγραφεί αριστοτεχνικά η Έλενα Αντωνίου στο γραπτό πορτρέτο της, είναι μια νεαρή εικαστική καλλιτέχνης και φωτογράφος μόδας, η οποία ζει μόνιμα στη Ρώμη. Μια πόλη που έχει ήδη κατακτήσει, χάρη στην ατίθαση, αχαλίνωτη -σχεδόν ακόλαστη ζωή της. Όμως, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος που στήριζε την καριέρα της στην Ιταλία, η Ελβίρα Ανδριανού συνειδητοποιεί ότι η εκπλήρωση της τελευταίας επιθυμίας του θα την οδηγήσει πίσω στην Ελλάδα, στον τόπο καταγωγής των προγόνων της, συγκεκριμένα στο χωριό της γιαγιάς της, στη Θεσσαλία. Καθώς η Ελβίρα επιστρέφει στις οικογενειακές της ρίζες, αντιλαμβάνεται ότι πίσω από την ιστορία ελλοχεύουν φαντάσματα του παρελθόντος -στη μορφή του δόγη Ραφαέλο Άντζελο Μπαλντίνι, εγγονού και μοναδικού κληρονόμου του δικού της μαικήνα. Ο Μπαλντίνι αντιμετωπίζει την Ελβίρα σαν έναν επικίνδυνο για την περιουσία του εχθρό και αποδύεται σε έναν ανελέητο αγώνα για να την εξοντώσει -μεταφορικά αλλά ακόμη και κυριολεκτικά. Τίποτα μοιάζει να μην μπορεί να τον εμποδίσει -τίποτα, εκτός ίσως από τον έρωτα. Την πιο απρόβλεπτη και σαρωτική δύναμη της φύσης.
Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Πέρα από τις σκιές» του Έλενας Αντωνίου είναι στο ΘΕΜΑ.
Πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες στο «Πέρα από τις σκιές» είναι μια ατίθαση, έντονα αισθησιακή και ερωτική γυναίκα, η Ελβίρα Ανδριανού. Η οποία συγκρούεται, μετωπικά και με σφοδρότητα, με έναν απόγονο Βενετσιάνων ευγενών, τον δόγη Ραφαέλο Άντζελο Μπαλντίνι.
Η Ελβίρα, όπως την σκιαγραφεί αριστοτεχνικά η Έλενα Αντωνίου στο γραπτό πορτρέτο της, είναι μια νεαρή εικαστική καλλιτέχνης και φωτογράφος μόδας, η οποία ζει μόνιμα στη Ρώμη. Μια πόλη που έχει ήδη κατακτήσει, χάρη στην ατίθαση, αχαλίνωτη -σχεδόν ακόλαστη ζωή της. Όμως, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος που στήριζε την καριέρα της στην Ιταλία, η Ελβίρα Ανδριανού συνειδητοποιεί ότι η εκπλήρωση της τελευταίας επιθυμίας του θα την οδηγήσει πίσω στην Ελλάδα, στον τόπο καταγωγής των προγόνων της, συγκεκριμένα στο χωριό της γιαγιάς της, στη Θεσσαλία. Καθώς η Ελβίρα επιστρέφει στις οικογενειακές της ρίζες, αντιλαμβάνεται ότι πίσω από την ιστορία ελλοχεύουν φαντάσματα του παρελθόντος -στη μορφή του δόγη Ραφαέλο Άντζελο Μπαλντίνι, εγγονού και μοναδικού κληρονόμου του δικού της μαικήνα. Ο Μπαλντίνι αντιμετωπίζει την Ελβίρα σαν έναν επικίνδυνο για την περιουσία του εχθρό και αποδύεται σε έναν ανελέητο αγώνα για να την εξοντώσει -μεταφορικά αλλά ακόμη και κυριολεκτικά. Τίποτα μοιάζει να μην μπορεί να τον εμποδίσει -τίποτα, εκτός ίσως από τον έρωτα. Την πιο απρόβλεπτη και σαρωτική δύναμη της φύσης.
Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Πέρα από τις σκιές» του Έλενας Αντωνίου είναι στο ΘΕΜΑ.
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