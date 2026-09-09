Πέθαναν οι δύο τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελβετία
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Εργαζόμενοι Νεκροί Έκρηξη Ελβετία

Πέθαναν οι δύο τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελβετία

Το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιότα - Ένας από τους νεκρούς εργάτες ήταν ένας 55χρονος Ελβετός ενώ ο άλλος άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί

Πέθαναν οι δύο τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελβετία
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Δύο εργαζόμενοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη νότια Ελβετία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιότα, τυλίγοντας στις φλόγες δύο άνδρες οι οποίοι αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους, τόνισε η αστυνομία στο καντόνι του Τιτσίνο.

Ένας από τους νεκρούς εργάτες ήταν ένας 55χρονος Ελβετός. Ο άλλος άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.



Το περιστατικό προκάλεσε επίσης εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RSI μετέδωσε ότι ο παλιός σταθμός παραγωγής ενέργειας τελούσε υπό ανακαίνιση στο πλαίσιο σχεδίων αναδιαμόρφωσης της εγκατάστασης.
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