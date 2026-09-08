The Football Show: Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, καλεσμένος ο Μιχάλης Μπακάκης
SPORTS
The Football Show Εκπομπή Champions League

The Football Show: Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, καλεσμένος ο Μιχάλης Μπακάκης

Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας, σχολιάζει ο Ακης Ζήκος

Η επιστροφή της ΑΕΚ στα "αστέρια", ο Μιχάλης Μπακάκης ζωντανά στο «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, καλεσμένος ο Μιχάλης Μπακάκης
Στο The Football Show By Stoiximan της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

-Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου ο Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης