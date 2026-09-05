Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία Στούπα ATM Έκρηξη Ληστεία

Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες

Την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει η φόρτωσή του - Από τη σφοδρότητα της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ

Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
30 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστατώθηκε η Στούπα  Μεσσηνίας τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 το πρωί. Οι δράστες προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, καταφέρνοντας να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και να εξαφανιστούν πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.
Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
Μεσσηνία: Ανατίναξαν ATM στη Στούπα και πήραν πάνω 200.000 ευρώ, δείτε φωτογραφίες


Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν έχοντας αφαιρέσει ποσό που εκτιμάτε περίπου σε 200.000 ευρώ, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει η φόρτωσή του. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανατίναξη ΑΤΜ στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών αναζητώντας και βιντεοληπτικο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη εξιχνίαση της υπόθεσης. Άγνωστος παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των δραστών.

Πηγή: best-tv.gr
30 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης