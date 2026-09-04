Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Εύβοια, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Εύβοια, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος
Πληροφορίες ότι η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ ρίψεις νερού από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Kινητοποιήθηκε, επίσης, ο δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων προκειμένου να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με υδροφόρες.
Πληροφορίες του evima.gr αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ ρίψεις νερού από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Kινητοποιήθηκε, επίσης, ο δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων προκειμένου να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με υδροφόρες.
Πληροφορίες του evima.gr αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα