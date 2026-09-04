Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Εύβοια, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Εύβοια, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος

Πληροφορίες ότι η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Εύβοια, στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ ρίψεις νερού από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Kινητοποιήθηκε, επίσης, ο δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων προκειμένου να συνδράμει στο έργο των  πυροσβεστών με υδροφόρες.

Πληροφορίες του evima.gr αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό



Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
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