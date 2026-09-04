The Football Show: Η ανάλυση του Ακη Ζήκου για τις μεταγραφές των μεγάλων ομάδων και το πρωτάθλημα που παίζεται
The Football Show: Η ανάλυση του Ακη Ζήκου για τις μεταγραφές των μεγάλων ομάδων και το πρωτάθλημα που παίζεται
Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας, σχολιάζει ο Ακης Ζήκος
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
-Το μεταγραφικό πάρε - δώσε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
-Πότε θα κάνει ντεμπούτο ο Ουναΐ με την πράσινη φανέλα
-Το γκολ και οι καλύτερες στιγμές του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για το Κύπελλο
-Τα τελευταία νέα των ομάδων πριν την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League
-H παρουσίαση της Super League 2
-Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου ο Γιαννίκος Δούσκας και σχολιάζει ο Άκης Ζήκος
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
-Το μεταγραφικό πάρε - δώσε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
-Πότε θα κάνει ντεμπούτο ο Ουναΐ με την πράσινη φανέλα
-Το γκολ και οι καλύτερες στιγμές του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για το Κύπελλο
-Τα τελευταία νέα των ομάδων πριν την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League
-H παρουσίαση της Super League 2
-Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου ο Γιαννίκος Δούσκας και σχολιάζει ο Άκης Ζήκος
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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