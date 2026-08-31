Τροχαίο με τρία οχήματα στον Κηφισό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας
Τροχαίο με τρία οχήματα στον Κηφισό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Τροχαίο ατύχημα με τρία αυτοκίνητα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Δείτε live την κίνηση
Από τη σύγκρουση προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Δείτε live την κίνηση
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