Αγωγή κατά της Anthropic γιατί χρησιμοποίησε τραγούδια από Beatles, Τέιλορ Σουίφτ και Μάικλ Τζάκσον για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

⁠Τα παραρτήματα μουσικών εκδόσεων της Sony Music και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια κατηγορώντας την ότι, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης Claude.Η Sony και η Warner αναφέρουν στην αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή, πως η Anthropic αντέγραψε παράνομα στίχους τραγουδιών και παρτιτούρες από τουςκαι εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude να ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες εντολές.Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Anthropic απέκτησε παράνομα, προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude, και ότι το Claude μπορεί, όταν του ζητηθεί, να αναπαράγει στίχους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα αυτολεξεί.Ακόμη οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι η Anthropic χρησιμοποίησε τους στίχους τους για να εκπαιδεύσει το Claude ώστε να «παράγει τ», οι οποίοι (στίχοι) ανταγωνίζονται τα νόμιμα προστατευόμενα από πνευματικά δικαιώματα έργα των μουσικών εκδοτών, λειτουργώντας ως επιβλαβή υποκατάστατα στην αγορά.Οι δισκογραφικές εταιρείες ζητούν αποζημίωση έως και 150.000 δολάρια για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαστική απόφαση που θα απαγορεύει στην Anthropic να χρησιμοποιεί τα έργα τους.Πρόκειται για την τελευταία σε μια σειρά από προσφυγές σε βάρος τεχνολογικών εταιρειών από κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων συγγραφείς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρείες και ειδησεογραφικά μέσα, για τη χρήση τους στην εκπαίδευση συστημάτων ΤΝ.Μεταξύ άλλων, η Universal Music Group μήνυσε την Anthropic το 2023 για τη φερόμενη χρήση στίχων από τραγούδια στην εκπαίδευση της ΤΝ.Η Anthropic έγινε η πρώτη εταιρεία ΤΝ που διευθέτησε πέρυσι μια από αυτές τις δικαστικές διαμάχες, όταν κατέβαλε το ποσό των 1,5 δισ. δολαρίων για να επιλύσει μια ομαδική αγωγή από συγγραφείς.