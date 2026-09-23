Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει δημοσίευμα ότι μελετά την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος ντίζελ

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει δημοσίευμα ότι μελετά την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει δημοσίευμα ότι μελετά την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ
«Ψευδές» χαρακτήρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Politico σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ για διάστημα 90 ημερών, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων.

Είχε προηγηθεί ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ που είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

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