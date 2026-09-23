Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει δημοσίευμα ότι μελετά την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ
Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει δημοσίευμα ότι μελετά την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ
Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση
«Ψευδές» χαρακτήρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Politico σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ για διάστημα 90 ημερών, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων.
Είχε προηγηθεί ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ που είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.
Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.
Είχε προηγηθεί ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ που είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.
Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.
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