Ο Τζέιμι Βάρντι… εισβάλλει στη Bundesliga

Κλείσιμο

Η Bundesliga ανακοίνωσε τη διεύρυνση της παρουσίας της στο YouTube για τη σεζόν 2026-27 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με τον πρώην άσο της Λέστερ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσω του καναλιού του, «Jamie Vardy’s Having a Party».Το κανάλι του Βάρντι θα δείχνει BundesligaTo κανάλι του Βάρντι θα δείξει ζωντανά 7 αγώνες της Bundesliga που θα διεξαχθούν Παρασκευή βράδυ, προσφέροντας στους φιλάθλους μία διαφορετική εμπειρία παρακολούθησης, καθώς θα μπορούν μέσω των σχολίων στο Youtube να γράφουν τη γνώμη τους.Η αρχή έγινε με την πρεμιέρα της Bundesliga ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Στουτγκάρδη, με τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα μεταδοθούν μέσω του καναλιού του Βάρντι να ανακοινώνονται στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.Πρόκειται για μία συνεργασία που εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Bundesliga για την προσέγγιση του νεότερου ποδοσφαιρικού κοινού μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες και πρόσωπα με ισχυρή σύνδεση με τους φιλάθλους.Την παραγωγή των live εκπομπών θα αναλάβει η Workerbee, εταιρεία του ομίλου Banijay Entertainment, με τον Βάρντι να έχει δίπλα του καλεσμένους από τον χώρο του ποδοσφαίρου και της ψυχαγωγίας.«Οι φίλαθλοι δεν θέλουν πλέον απλώς να παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Θέλουν να το βιώνουν μαζί με ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται», ανέφερε ο CEO της Workerbee, Ρικ Μάρεϊ.To νέο εγχείρημα της BundesligaΗ επιλογή του Τζέιμι Βάρντι δεν είναι τυχαία. Ο πρώην επιθετικός της Λέστερ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου των τελευταίων ετών.Η Bundesliga επιχειρεί πλέον να αξιοποιήσει την προσωπικότητα και την εμπειρία ενός ποδοσφαιριστή που έχει ζήσει το κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, προσφέροντας στους θεατές μία περισσότερο «ποδοσφαιρική» και άμεση οπτική γύρω από τα παιχνίδια της γερμανικής λίγκας.