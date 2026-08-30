Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Απίθανο deal επιχειρεί η Μπαρτσελόνα στο φινάλε των μεταγραφών: Η ανταλλαγή-βόμβα με την πρωταθλήτρια
Απίθανο deal επιχειρεί η Μπαρτσελόνα στο φινάλε των μεταγραφών: Η ανταλλαγή-βόμβα με την πρωταθλήτρια
Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ένα μεγάλο deal με την Ίντερ λίγο πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με τους Καταλανούς να δουλεύουν πάνω σε ανταλλαγή ποδοσφαιριστών
Όταν γίνεται λόγος για την Μπαρτσελόνα και τη μεταγραφική της ενίσχυση, το όνομα του Χουλιάν Άλβαρες βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο.
Από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου, ο Αργεντινός επιθετικός έχει συνδεθεί έντονα με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, με τις δύο πλευρές να δείχνουν διάθεση για να προχωρήσει η υπόθεση. Το μεγάλο εμπόδιο, ωστόσο, παραμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία δεν επιθυμεί να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της στους «μπλαουγκράνα».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου, ο Αργεντινός επιθετικός έχει συνδεθεί έντονα με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, με τις δύο πλευρές να δείχνουν διάθεση για να προχωρήσει η υπόθεση. Το μεγάλο εμπόδιο, ωστόσο, παραμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία δεν επιθυμεί να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της στους «μπλαουγκράνα».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα