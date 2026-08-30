Απίθανο deal επιχειρεί η Μπαρτσελόνα στο φινάλε των μεταγραφών: Η ανταλλαγή-βόμβα με την πρωταθλήτρια
SPORTS

Απίθανο deal επιχειρεί η Μπαρτσελόνα στο φινάλε των μεταγραφών: Η ανταλλαγή-βόμβα με την πρωταθλήτρια

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ένα μεγάλο deal με την Ίντερ λίγο πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με τους Καταλανούς να δουλεύουν πάνω σε ανταλλαγή ποδοσφαιριστών

Απίθανο deal επιχειρεί η Μπαρτσελόνα στο φινάλε των μεταγραφών: Η ανταλλαγή-βόμβα με την πρωταθλήτρια
Όταν γίνεται λόγος για την Μπαρτσελόνα και τη μεταγραφική της ενίσχυση, το όνομα του Χουλιάν Άλβαρες βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο.

Από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου, ο Αργεντινός επιθετικός έχει συνδεθεί έντονα με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, με τις δύο πλευρές να δείχνουν διάθεση για να προχωρήσει η υπόθεση. Το μεγάλο εμπόδιο, ωστόσο, παραμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία δεν επιθυμεί να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της στους «μπλαουγκράνα».

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