LaLiga: Η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έκανε το «2Χ2» , δείτε τα γκολ
Ραφίνια και Φερμίν υπέγραψαν τη νίκη των Καταλανών – Η Οσασούνα γύρισε το ματς με τη Θέλτα και έφυγε με το «διπλό»
Η Μπαρτσελόνα έκανε το «2Χ2» στη LaLiga, επικρατώντας σχετικά εύκολα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής κι έπιασε κι αυτή στην κορυφή τις Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλη και Μπέτις. Οι Ραφίνια (37') και Φερμίν (82'), «καθάρισαν» το τρίποντο για την «Μπάρτσα» η οποία συνεχίζει «απόλυτη» στο πρωτάθλημα.
Μεγάλο διπλό, με ανατροπή πήρε η Οσασούνα στην έδρα της Θέλτα, χάρις στα γκολ των Μπαρζά (54') και Μπούντιμιρ (64', πέναλτι). Οι Γαλιθιάνοι είχαν προηγηθεί στο 14' με το γκολ του «ερόλυκου» Ιάγο Άσπας.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της La Liga με τα εξ αναβολής παιχνίδια έχουν ως εξής: