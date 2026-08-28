LaLiga: Η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έκανε το «2Χ2» , δείτε τα γκολ
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Μπαρτσελόνα La Liga Αθλέτικ Μπιλμπάο

LaLiga: Η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έκανε το «2Χ2» , δείτε τα γκολ

Ραφίνια και Φερμίν υπέγραψαν τη νίκη των Καταλανών – Η Οσασούνα γύρισε το ματς με τη Θέλτα και έφυγε με το «διπλό»

LaLiga: Η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έκανε το «2Χ2» , δείτε τα γκολ
Η Μπαρτσελόνα έκανε το «2Χ2» στη LaLiga, επικρατώντας σχετικά εύκολα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής κι έπιασε κι αυτή στην κορυφή τις Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλη και Μπέτις. Οι Ραφίνια (37') και Φερμίν (82'), «καθάρισαν» το τρίποντο για την «Μπάρτσα» η οποία συνεχίζει «απόλυτη» στο πρωτάθλημα.

FC BARCELONA 2 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μεγάλο διπλό, με ανατροπή πήρε η Οσασούνα στην έδρα της Θέλτα, χάρις στα γκολ των Μπαρζά (54') και Μπούντιμιρ (64', πέναλτι). Οι Γαλιθιάνοι είχαν προηγηθεί στο 14' με το γκολ του «ερόλυκου» Ιάγο Άσπας.

CELTA 1 - 2 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της La Liga με τα εξ αναβολής παιχνίδια έχουν ως εξής:

Αλαβές-Χετάφε 3-0 (73΄ Τενάλια, 90+1΄ Ντίαθ, 90+4΄ Ροντρίγκεθ)
Κλείσιμο
Σεβίλλη-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (52` πεν. Γκουρίντι, 90`+7` πεν. Πέκε - 4` Γκαρσία)
Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-2 (21΄ πεν. Μαρτίν, 34΄ Μαρτίνεθ - 45΄ Γκεγέ, 45+1΄ Πέπε)
Εσπανιόλ-Λεβάντε 3-0 (5΄, 40΄ Φερνάντεθ, 80΄ Ντόλαν)
Λα Κορούνια-Έλτσε 1-1 (21΄ Ομπαμεγιάνγκ - 76΄ Αγουάδο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα 2-0 (70΄ Λι, 85΄ Μπαένα)
Βαλένθια-Μπέτις 0-1 (85' Πάμπλο Γκαρθία)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (40', 60', 80' Μπαπέ, 68' Βινίσιους - 44' Σούτσιτς)
Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (14' Άσπας - 54' Μπαρζά, 64' πέν. Μπουντιμίρ)
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (37' Ραφίνια, 82' Φερμίν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 6
Σεβίλλη 6
Μπέτις 6
Μπαρτσελόνα 6
Αλαβές 4
Ατλέτικο Μαδρίτης 4
Οσασούνα 4
Εσπανιόλ 3
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2
Λα Κορούνια 2
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Σανταντέρ 1
Λεβάντε 1
Μάλαγα 1
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Σοσιεδάδ 0

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