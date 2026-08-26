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Συναγερμός για πρώην παίκτη της Premier League: Αγνοούνται τα ίχνη του από τις 18 Αυγούστου!
Συναγερμός για πρώην παίκτη της Premier League: Αγνοούνται τα ίχνη του από τις 18 Αυγούστου!
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουγγαρία για τον Άκος Μπουζάκι, καθώς ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Premier League αγνοείται για περισσότερο από μία εβδομάδα και αναζητείται από τις Αρχές
Σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών Αρχών, τα ίχνη του πρώην Ούγγρου μέσου χάθηκαν στις 18 Αυγούστου και έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία ή εμφάνισή του.
Ο Μπουζάκι έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο αγγλικό ποδόσφαιρο μέσα από την παρουσία του στην ΚΠΡ. Μάλιστα, βρισκόταν στο ρόστερ της ομάδας τη σεζόν 2011/12, όταν τότε αγωνιζόταν στην Premier League, καταγράφοντας δύο γκολ στη διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Αγγλία φόρεσε επίσης τις φανέλες των Πλίμουθ και Πόρτσμουθ, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2013.
Δεν γνώριζε τίποτα ο πατέρας του
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η είδηση της αναζήτησής του φαίνεται πως αιφνιδίασε ακόμη και την οικογένειά του.
Ο πατέρας του πρώην ποδοσφαιριστή, Άκος Μπουζάκι Sr., μιλώντας στην ουγγρική ιστοσελίδα «Blikk», αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε πως ο γιος του είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του.
«Δεν γνώριζα ότι η αστυνομία αναζητούσε και τον γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
monobala.gr
Ο Μπουζάκι έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο αγγλικό ποδόσφαιρο μέσα από την παρουσία του στην ΚΠΡ. Μάλιστα, βρισκόταν στο ρόστερ της ομάδας τη σεζόν 2011/12, όταν τότε αγωνιζόταν στην Premier League, καταγράφοντας δύο γκολ στη διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Αγγλία φόρεσε επίσης τις φανέλες των Πλίμουθ και Πόρτσμουθ, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2013.
Δεν γνώριζε τίποτα ο πατέρας του
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η είδηση της αναζήτησής του φαίνεται πως αιφνιδίασε ακόμη και την οικογένειά του.
Ο πατέρας του πρώην ποδοσφαιριστή, Άκος Μπουζάκι Sr., μιλώντας στην ουγγρική ιστοσελίδα «Blikk», αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε πως ο γιος του είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του.
«Δεν γνώριζα ότι η αστυνομία αναζητούσε και τον γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
monobala.gr
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