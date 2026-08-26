Ουκρανή μπασκετμπολίστρια αποχώρησε από ομάδα του NCAA επειδή απέκτησε Ρωσίδα συμπαίκτρια
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NCAA Κέιτ Κοβάλ Άννα Μινάεβα Ουκρανία Ρωσία

Ουκρανή μπασκετμπολίστρια αποχώρησε από ομάδα του NCAA επειδή απέκτησε Ρωσίδα συμπαίκτρια

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ομάδα μπάσκετ γυναικών, καθώς από το πανεπιστήμιο του LSU αποχώρησε ουκρανή μπασκετμπολίστρια μετά την άφιξη μιας ρωσίδας παίκτριας

Ουκρανή μπασκετμπολίστρια αποχώρησε από ομάδα του NCAA επειδή απέκτησε Ρωσίδα συμπαίκτρια
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Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στο γυναικείο πρόγραμμα μπάσκετ του LSU στο ΝCAA.

Η Ουκρανή σέντερ Κέιτ Κόβαλ πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα της Κιμ Μάλκι, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της για την απόκτηση της 17χρονης Ρωσίδας, Άννα Μινάεβα.

Η Κόβαλ, της οποίας ο πατέρας υπηρετεί στον ουκρανικό στρατό εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία, δεν αποδέχθηκε τη συνύπαρξη με τη Ρωσίδα αθλήτρια, οδηγώντας τις εξελίξεις στα άκρα και αποχαιρετώντας το πανεπιστήμιο.

Η κίνηση της Κέιτ Κόβαλ υπενθυμίζει με τον πιο ωμό τρόπο ότι ο αθλητισμός δυστυχώς, δεν μπορεί να παραμένει πάντα απομονωμένος από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και πολλές φορές γίνεται μέσο έκφρασης και αντίδρασης.

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