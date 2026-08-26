Η Άγκυρα επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση Καβαλά: «Ξεπέρασε τα όρια της δικαιοδοσίας του»

Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι με την απόφασή του αγνόησε θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και ότι «σφετερίστηκε» τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων της Τουρκίας

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τον



Η τουρκική κυβέρνηση αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό του ΕΔΔΑ, θεωρώντας ότι η απόφαση για τον Οσμάν Καβαλά αποτελεί ακόμη μία περίπτωση, όπως υποστηρίζει, υπέρβασης των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου έναντι της Τουρκίας.



Καβαλά «το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής προσέγγισης του ΕΔΔΑ έναντι της Τουρκίας».



Παράλληλα, επέκρινε τόσο τον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε η αίτηση όσο και τις εκτιμήσεις του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι αυτές έρχονται σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του ίδιου του ΕΔΔΑ.



Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε την απόφαση των τουρκικών δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι ο Καβαλά καταδικάστηκε από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια για το ρόλο του στις διαδηλώσεις του Γκεζί.



Καβαλά καταδικάστηκε για συμμετοχή στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση των διαδηλώσεων, καθώς και για τη χρηματοδότησή τους. Όπως υποστήριξε, του επιβλήθηκε επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.



Η Άγκυρα θεωρεί ότι το ΕΔΔΑ ξεπέρασε τα όρια της δικαιοδοσίας του, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην τελική κρίση των τουρκικών δικαστηρίων.



Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι το ΕΔΔΑ «κήρυξε ουσιαστικά» άκυρη την τελική καταδίκη του Καβαλά , ενώ παράλληλα, κατηγόρησε το Δικαστήριο ότι αγνόησε θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και ότι «σφετερίστηκε» τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων της Τουρκίας.



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Το υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «απολύτως απαράδεκτους», εντείνοντας την κριτική του προς το ΕΔΔΑ και το σκεπτικό της απόφασης.



Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινήθηκε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Μεχμέτ Ουτσούμ, ο οποίος παρενέβη στην υπόθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Ο Ουτσούμ υποστήριξε ότι το ΕΔΔΑ χάνει την αξιοπιστία του στην Τουρκία, καθώς, όπως ανέφερε, συνεχίζει να εκδίδει αποφάσεις «πολιτικού περιεχομένου».



Για «μεροληπτική αντιμετώπιση» της Τουρκίας κάνει λόγο το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του σχετικά με την απόφαση τουγια τον Οσμάν Καβαλά , ενώ ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Μεχμέτ Ουτσούμ, υποστήριξε ότι το ΕΔΔΑ εκδίδει αποφάσεις «πολιτικού περιεχομένου» και προειδοποίησε ακόμη και για ενδεχόμενη επανεξέταση της σχέσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Η τουρκική κυβέρνηση αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό του ΕΔΔΑ, θεωρώντας ότι η απόφαση για τον Οσμάναποτελεί ακόμη μία περίπτωση, όπως υποστηρίζει, υπέρβασης των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου έναντι της Τουρκίας.Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την απόφαση για την υπόθεση«το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής προσέγγισης του ΕΔΔΑ έναντι της Τουρκίας».Παράλληλα, επέκρινε τόσο τον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε η αίτηση όσο και τις εκτιμήσεις του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι αυτές έρχονται σε αντίθεση με την πάγια νομολογία του ίδιου του ΕΔΔΑ.Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε την απόφαση των τουρκικών δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οκαταδικάστηκε από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια για το ρόλο του στις διαδηλώσεις του Γκεζί.Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, οκαταδικάστηκε για συμμετοχή στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση των διαδηλώσεων, καθώς και για τη χρηματοδότησή τους. Όπως υποστήριξε, του επιβλήθηκε επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.Η Άγκυρα θεωρεί ότι το ΕΔΔΑ ξεπέρασε τα όρια της δικαιοδοσίας του, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην τελική κρίση των τουρκικών δικαστηρίων.Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι το ΕΔΔΑ «κήρυξε ουσιαστικά» άκυρη την τελική καταδίκη του, ενώ παράλληλα, κατηγόρησε το Δικαστήριο ότι αγνόησε θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και ότι «σφετερίστηκε» τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων της Τουρκίας.Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει επίσης τις αναφορές του Δικαστηρίου περί κακής πίστης των τουρκικών δικαστικών και διοικητικών αρχών.Το υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «απολύτως απαράδεκτους», εντείνοντας την κριτική του προς το ΕΔΔΑ και το σκεπτικό της απόφασης.Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινήθηκε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Μεχμέτ Ουτσούμ, ο οποίος παρενέβη στην υπόθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.Ο Ουτσούμ υποστήριξε ότι το ΕΔΔΑ χάνει την αξιοπιστία του στην Τουρκία, καθώς, όπως ανέφερε, συνεχίζει να εκδίδει αποφάσεις «πολιτικού περιεχομένου».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία πιέζεται να επανεξετάσει τόσο το καθεστώς της ως συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και τη δυνατότητα ατομικών προσφυγών στο ΕΔΔΑ.



Ο Ουτσούμ προχώρησε ακόμη περισσότερο, συνδέοντας τη συνέχιση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά της Τουρκίας με το ενδεχόμενο συνολικής κρίσης του ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Όπως προειδοποίησε, εάν το ΕΔΔΑ συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις κατά της Τουρκίας για πολιτικούς λόγους, η επανεξέταση της σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα καταστεί αναπόφευκτη. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει ακόμη και στην κατάρρευση του συστήματος της ΕΣΔΑ.



Παράλληλα, ο Ουτσούμ επέκρινε τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, τον οποίο κατηγόρησε για «αυθάδεια».