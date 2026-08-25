Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Η Omoda & Jaecoo γίνεται… Παναθηναϊκός
Στόλος 35 οχημάτων θα υποστηρίζει τις καθημερινές μετακινήσεις της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια στο πλαίσιο μίας στρατηγικής συνεργασίας δύο οργανισμών με κοινό όραμα για εξέλιξη, καινοτομία και υψηλές επιδόσεις.
Στόλος 35 οχημάτων θα υποστηρίζει τις καθημερινές μετακινήσεις της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια στο πλαίσιο μίας στρατηγικής συνεργασίας δύο οργανισμών με κοινό όραμα για εξέλιξη, καινοτομία και υψηλές επιδόσεις.
Η Omoda & Jaecoo ανακοίνωσε τη νέα της στρατηγική συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας την ιδιότητα του “Official Automotive Partner” του ιστορικού συλλόγου.
Στο πλαίσιο της διετούς συνεργασίας, η Omoda & Jaecoo προσφέρει έναν ολοκληρωμένο στόλο 35 οχημάτων που συνδυάζει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα και σύγχρονη αισθητική, ο οποίος θα υποστηρίζει καθημερινά τις ανάγκες ενός κορυφαίου ποδοσφαιρικού οργανισμού, καλύπτοντας τις αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.
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