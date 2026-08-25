Η Omoda & Jaecoo γίνεται… Παναθηναϊκός

Η Omoda & Jaecoo ανακοίνωσε τη νέα της στρατηγική συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας την ιδιότητα του “Official Automotive Partner” του ιστορικού συλλόγου.



Στο πλαίσιο της διετούς συνεργασίας, η Omoda & Jaecoo προσφέρει έναν ολοκληρωμένο στόλο 35 οχημάτων που συνδυάζει προηγμένη υβριδική τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα και σύγχρονη αισθητική, ο οποίος θα υποστηρίζει καθημερινά τις ανάγκες ενός κορυφαίου ποδοσφαιρικού οργανισμού, καλύπτοντας τις αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.





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