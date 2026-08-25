Όλο το παρασκήνιο των μεταγραφικών στόχων του BIG-4 στη εκπομπή «The Football Show»
Όλο το παρασκήνιο των μεταγραφικών στόχων του BIG-4 στη εκπομπή «The Football Show»
Τα τελευταία νέα για Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα, Μπραγκάνσα, Στρέλετς και τα άλλα ονόματα που κυνηγούν να κλείσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Την εκπομπή παρουσιάζουν Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας
Στο «The Football Show» By Stoiximan της Τρίτης 25 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
Όλο το παρασκήνιο για τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Τα τελευταία νέα για Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα, Μπραγκάνσα, Στρέλετς και τα άλλα ονόματα που κυνηγούν να κλείσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Οι ανακοινώσεις του Άρη και τα τελευταία νέα από τις ομάδες που δίνουν τα ρέστα τους αυτή την εβδομάδα στα Κύπελλα Ευρώπης.
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας. Καλεσμένος ο Γιώργος Λιμνιάτης.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Όλο το παρασκήνιο για τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Τα τελευταία νέα για Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα, Μπραγκάνσα, Στρέλετς και τα άλλα ονόματα που κυνηγούν να κλείσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Οι ανακοινώσεις του Άρη και τα τελευταία νέα από τις ομάδες που δίνουν τα ρέστα τους αυτή την εβδομάδα στα Κύπελλα Ευρώπης.
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας. Καλεσμένος ο Γιώργος Λιμνιάτης.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα