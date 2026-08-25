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Όλο το παρασκήνιο των μεταγραφικών στόχων του BIG-4 στη εκπομπή «The Football Show»
SPORTS
The Football Show Εκπομπή ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Όλο το παρασκήνιο των μεταγραφικών στόχων του BIG-4 στη εκπομπή «The Football Show»

Τα τελευταία νέα για Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα, Μπραγκάνσα, Στρέλετς και τα άλλα ονόματα που κυνηγούν να κλείσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Την εκπομπή παρουσιάζουν Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας

Ερυθρόλευκο μεταγραφικό ντεμαράζ, η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον μεγάλο ευρωπαϊκό «τελικό»
Όλο το παρασκήνιο των μεταγραφικών στόχων του BIG-4 στη εκπομπή «The Football Show»
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο «The Football Show» By Stoiximan της Τρίτης 25 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

Όλο το παρασκήνιο για τους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Τα τελευταία νέα για Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα, Μπραγκάνσα, Στρέλετς και τα άλλα ονόματα που κυνηγούν να κλείσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οι ανακοινώσεις του Άρη και τα τελευταία νέα από τις ομάδες που δίνουν τα ρέστα τους αυτή την εβδομάδα στα Κύπελλα Ευρώπης.

Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας. Καλεσμένος ο Γιώργος Λιμνιάτης.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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