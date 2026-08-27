CMBLU Energy: Πράσινο φως για τη μονάδα κατασκευής μπαταριών μεγάλης διάρκειας χωρίς λίθιο στη Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία έλαβε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και περνά πλέον στη φάση κατασκευής του εργοστασίου της





Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η CMBLU Energy, διεθνής εταιρεία τεχνολογίας αιχμής στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας χωρίς λίθιο, έλαβε την πλήρη κανονιστική έγκριση για να ξεκινήσει την κατασκευή της παραγωγικής της μονάδας στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. Το εργοστάσιο θα παράγει μπαταρίες SolidFlow, μια τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας, η οποία αποθηκεύει ενέργεια για δέκα ή περισσότερες ώρες και βασίζεται σε υλικά που βρίσκονται σε αφθονία, αντί για κρίσιμες πρώτες ύλες.



Ως η πρώτη εγκατάσταση αυτού του είδους στην Ελλάδα, η διαδικασία αδειοδότησης δημιούργησε ένα νέο προηγούμενο για την αδειοδότηση της παραγωγής μπαταριών χωρίς λίθιο στη χώρα.







«Η πρωτοπορία σε μια τεχνολογία που αποτελεί σημαντική καινοτομία, όπως η SolidFlow, απαιτεί τη δημιουργία νέων ρυθμιστικών οδών», δήλωσε ο



Η CMBLU συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του Produc-E Green, προκειμένου να ευθυγραμμίσει την υλοποίηση του έργου με τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τις βιομηχανικές επενδύσεις.



Η ΔΕΗ, ως κορυφαία εταιρεία κοινής ωφέλειας και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, παραμένει σταθερός τοπικός εταίρος, ενώ σε επίπεδο ομίλου η Samsung συγκαταλέγεται στους επενδυτές που στηρίζουν τη SolidFlow ως μια ιδιαίτερα βιώσιμη εναλλακτική λύση στις μπαταρίες ιόντων λιθίου.



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«Η Ελλάδα αποτελεί τον στρατηγικό μας κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Κωνσταντίν Εις, διευθύνων σύμβουλος της CMBLU Energy. «Δημιουργώντας εδώ τοπική παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύουμε την ευρωπαϊκή και ελληνική ενεργειακή κυριαρχία, φέρνουμε παραγωγή υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή και παρέχουμε την αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας που χρειάζεται επειγόντως το ηλεκτρικό δίκτυο».

Ο Constantin Eis νέος CEO της CMBlu στην Γερμανία και ο Γεώργιος Πατεράκης CEO της CMBlu στην Ελλάδα.

Η CMBLU Energy είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας αιχμής που αναπτύσσει την επόμενη γενιά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας για εταιρείες κοινής ωφέλειας, κέντρα δεδομένων και μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.



Στη φάση κατασκευής του εργοστασίου της στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου θα παράγονται μπαταρίες SolidFlow για αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, περνά η CMBLU Energy . Η εταιρεία έλαβε τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την υλοποίηση της επένδυσης, η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας χωρίς λίθιο στην Ελλάδα.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η CMBLU Energy, διεθνής εταιρεία τεχνολογίας αιχμής στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας χωρίς λίθιο, έλαβε την πλήρη κανονιστική έγκριση για να ξεκινήσει την κατασκευή της παραγωγικής της μονάδας στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. Το εργοστάσιο θα παράγει μπαταρίες SolidFlow, μια τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας, η οποία αποθηκεύει ενέργεια για δέκα ή περισσότερες ώρες και βασίζεται σε υλικά που βρίσκονται σε αφθονία, αντί για κρίσιμες πρώτες ύλες.Ως η πρώτη εγκατάσταση αυτού του είδους στην Ελλάδα, η διαδικασία αδειοδότησης δημιούργησε ένα νέο προηγούμενο για την αδειοδότηση της παραγωγής μπαταριών χωρίς λίθιο στη χώρα.Με όλες τις εγκρίσεις εξασφαλισμένες, η CMBLU περνά πλέον στη φάση της κατασκευής του δεύτερου gigafactory της, μετά τη λειτουργία της πρώτης παραγωγικής εγκατάστασής της στο Άλτσεναου της Γερμανίας, το 2024.«Η πρωτοπορία σε μια τεχνολογία που αποτελεί σημαντική καινοτομία, όπως η SolidFlow, απαιτεί τη δημιουργία νέων ρυθμιστικών οδών», δήλωσε ο Γιώργος Πατεράκης , διευθύνων σύμβουλος της CMBLU Ελλάδας. «Σε εποικοδομητική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, δημιουργήσαμε ένα ισχυρό πλαίσιο για την παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας (LDES) και πλέον διαθέτουμε όλες τις εγκρίσεις που χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε τη μονάδα».Η CMBLU συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του Produc-E Green, προκειμένου να ευθυγραμμίσει την υλοποίηση του έργου με τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τις βιομηχανικές επενδύσεις.Η ΔΕΗ, ως κορυφαία εταιρεία κοινής ωφέλειας και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, παραμένει σταθερός τοπικός εταίρος, ενώ σε επίπεδο ομίλου η Samsung συγκαταλέγεται στους επενδυτές που στηρίζουν τη SolidFlow ως μια ιδιαίτερα βιώσιμη εναλλακτική λύση στις μπαταρίες ιόντων λιθίου.Νωρίτερα φέτος, η Uniper υπέγραψε υπό όρους συμφωνία προμήθειας που καλύπτει τουλάχιστον 5 GWh, ποσότητα αρκετή για να καλύψει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης για μία ολόκληρη ημέρα.«Η Ελλάδα αποτελεί τον στρατηγικό μας κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο, διευθύνων σύμβουλος της CMBLU Energy. «Δημιουργώντας εδώ τοπική παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύουμε την ευρωπαϊκή και ελληνική ενεργειακή κυριαρχία, φέρνουμε παραγωγή υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή και παρέχουμε την αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας που χρειάζεται επειγόντως το ηλεκτρικό δίκτυο».Η CMBLU Energy είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας αιχμής που αναπτύσσει την επόμενη γενιά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας για εταιρείες κοινής ωφέλειας, κέντρα δεδομένων και μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Η μπαταρία SolidFlow χωρίς λίθιο συνδυάζει υλικά υψηλής ενεργειακής πυκνότητας με την αρχιτεκτονική των μπαταριών ροής, προσφέροντας ασφαλή και επεκτάσιμη αποθήκευση ενέργειας, βασισμένη σε άφθονα και εύκολα διαθέσιμα υλικά.



Η CMBLU ιδρύθηκε το 2014 και έχει την έδρα της στο Άλτσεναου της Γερμανίας. Επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα μέσω του αυτοματοποιημένου gigafactory στη Γερμανία, ενώ επιπλέον εγκαταστάσεις σχεδιάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη ανθεκτικών και τοπικά οργανωμένων αλυσίδων εφοδιασμού.



Με περισσότερους από 250 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων πάνω από 150 επιστήμονες και μηχανικούς, η CMBLU συμβάλλει στη δημιουργία της ενεργειακής υποδομής που απαιτείται για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και την τροφοδότηση της επόμενης γενιάς ψηφιακής και βιομηχανικής ανάπτυξης.