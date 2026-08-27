Πάτρα: Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας ότι είχαν σχέση από τα 14 της
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Πάτρα Καθηγητής Μαθήτρια Παρενόχληση

Πάτρα: Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας ότι είχαν σχέση από τα 14 της

Η 18χρονη φέρεται να κατήγγειλε επίσης ότι, όταν ήταν ανήλικη, ο καθηγητής την είχε παροτρύνει να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της

Πάτρα: Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας ότι είχαν σχέση από τα 14 της
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Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Πάτρα ένας 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης σήμερα φοιτήτριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η κοπέλα φέρεται να είχε σχέση με τον καθηγητή της από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 49χρονος δεν ήταν μόνο καθηγητής της στο σχολείο, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της. Η 18χρονη φέρεται να κατήγγειλε επίσης ότι, όταν ήταν ανήλικη, ο καθηγητής την είχε παροτρύνει να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισαν το συγκεκριμένο υλικό στο κινητό τηλέφωνο του 49χρονου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει και κατηγορία που αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Ο καθηγητής συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς δεν αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την κοπέλα, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και ότι για τον λόγο αυτό προχώρησε στη σχέση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εξελίχθηκε η σχέση.
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