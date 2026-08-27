Δύο νεκροί και 10 τραυματίες αφού Τσετσένος έπεσε σκόπιμα με το αμάξι του σε πεζούς στη γαλλική πόλη Καν
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Γαλλία Νεκρός Τσετσενία

Δύο νεκροί και 10 τραυματίες αφού Τσετσένος έπεσε σκόπιμα με το αμάξι του σε πεζούς στη γαλλική πόλη Καν

Ο 26χρονος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα -  Το συμβάν εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με αστυνομική πηγή 

Δύο νεκροί και 10 τραυματίες αφού Τσετσένος έπεσε σκόπιμα με το αμάξι του σε πεζούς στη γαλλική πόλη Καν
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Ένας άνδρας έριξε χθες, Τετάρτη, «σκόπιμα» το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 10, προτού συλληφθεί, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

«Ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 26 ετών ρωσικής εθνικότητας και καταγωγή από την Τσετσενία, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα», διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας της Καν Ζοέλ Γκαρίγκ.



Στη διάρκεια της ανάκρισής του ο ύποπτος «αναφέρθηκε σε περιστατικά βίας που φέρεται να υπέστη στον προαύλιο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού πριν από τα γεγονότα. Οι δηλώσεις του προφανώς θα ελεγχθούν διεξοδικά», πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Ο άνδρας δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή των γεγονότων.

Η εισαγγελία της Καν απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «οι έρευνες μόλις έχουν ξεκινήσει».

Περίπου στις 22:15 (τοπική ώρα, 23:15 ώρα Ελλάδας) «ένα όχημα έπεσε σκόπιμα σε πεζούς που βρίσκονταν στο δρόμο απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό (…) Ο απολογισμός είναι βαρύς καθώς έχουμε έναν νεκρό, επτά ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση και τρεις ανθρώπους σε σοβαρή», είχε επισημάνει χθες το βράδυ μετά το συμβάν ο νομάρχης της Καλβαντός Νταβίντ Κλαβιέρ.

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Ένα δεύτερο άτομο, που βρισκόταν σε κώμα και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, πέθανε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Όπως εξήγησε πηγή της αστυνομίας, ο αυτοκινητιστής είχε δεχθεί επίθεση χθες το βράδυ από πολλά άτομα. Στη συνέχεια επέστρεψε με το αυτοκίνητό του, μπήκε στη λεωφορειολωρίδα μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν και έπεσε σκοπίμως πάνω σε αυτούς τους άνδρες που βρίσκονταν σε στάση, παρασύροντας παράλληλα και άλλους ανθρώπους που περίμεναν το λεωφορείο.

Στη συνέχεια διέφυγε, όμως συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την Καν.

«Όλοι οι τραυματίες είναι άνδρες (…) ο νεότερος 17 ετών και ο μεγαλύτερος εκτιμάται ότι είναι περίπου 40 ετών», διευκρίνισε ο Μπρινό Κουτανσό, υπεύθυνος ασφαλείας στο δημοτικό συμβούλιο της Καν.

Με βάση αστυνομική πηγή, ο άνδρας που σκοτώθηκε χθες είναι ένας 35χρονος Αφγανός. Οι τραυματίες είναι διαφόρων εθνικοτήτων.

Ο ύποπτος «δεν είναι γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», αλλά είχε απασχολήσει την αστυνομία «μόνο για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τη νομαρχία.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εκούσια άσκηση βίας με χρήση όπλου» σύμφωνα με τον αναπληρωτή εισαγγελέα της Καν.
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