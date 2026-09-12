Στο μικροσκόπιο οι νέοι βουλευτές της AfD: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πρώην πορνοστάρ και δεσμοί με νεοναζί
Στο μικροσκόπιο οι νέοι βουλευτές της AfD: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πρώην πορνοστάρ και δεσμοί με νεοναζί
Τα βιογραφικά αρκετών από τους 39 εκλεγμένους προκαλούν αντιδράσεις, ενώ το κόμμα αναζητεί συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης
Η ιστορική εκλογική επίδοση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ συνοδεύεται ήδη από έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης στη Γερμανία. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι άνθρωποι που θα καταλάβουν τα έδρανα του κρατιδιακού κοινοβουλίου, καθώς μεταξύ των 39 εκλεγμένων υπάρχουν πρόσωπα με ποινικές καταδίκες, παρελθόν στη Στάζι και σχέσεις με ακροδεξιές και νεοναζιστικές οργανώσεις.
Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Μαγδεμβούργο από τον επικεφαλής του κόμματος στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ.
Η πρώτη αυτή δημόσια εμφάνιση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από αυξημένο ενδιαφέρον για το παρελθόν ορισμένων εκ των εκλεγμένων. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν φέρει στο φως υποθέσεις που περιλαμβάνουν ποινικά αδικήματα, αμφισβητούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και δεσμούς με οργανώσεις της άκρας δεξιάς.
Ανάμεσα στους νέους βουλευτές βρίσκεται άνδρας ο οποίος φέρεται να είχε εμφανιστεί σε πορνογραφικές ταινίες και να είχε χρησιμοποιήσει πλαστά πιστοποιητικά σπουδών. Άλλος εκλεγμένος είναι 78χρονος πρώην αξιωματικός της Στάζι, της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας.
Παράλληλα, αρκετά πρόσωπα ελέγχονται για σχέσεις με ακροδεξιά δίκτυα ή οργανώσεις που έχουν τεθεί εκτός νόμου.
Για τον νεότερο από τους δύο διερευνάται επιπλέον πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με την εισαγγελία. Και οι δύο αρνούνται όσα τους αποδίδονται.
Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για κλοπή μεγάλης ποσότητας κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο, ενώ δικαστήριο είχε επιβεβαιώσει ότι είχε πράγματι εργαστεί ως ηθοποιός πορνογραφικών παραγωγών, όταν ο ίδιος είχε προσφύγει κατά σχετικού δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδας.
Σύμφωνα με τη «Die Zeit», είχε επίσης απομακρυνθεί από πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιάσει πλαστό απολυτήριο σχολείου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια επέστρεψε στο πανεπιστήμιο έπειτα από δικαστική διαδικασία.
Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και ότι είχε ως αντικείμενο πολίτες που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη χώρα.
Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Μαγδεμβούργο από τον επικεφαλής του κόμματος στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ.
Η πρώτη αυτή δημόσια εμφάνιση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από αυξημένο ενδιαφέρον για το παρελθόν ορισμένων εκ των εκλεγμένων. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν φέρει στο φως υποθέσεις που περιλαμβάνουν ποινικά αδικήματα, αμφισβητούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και δεσμούς με οργανώσεις της άκρας δεξιάς.
Ανάμεσα στους νέους βουλευτές βρίσκεται άνδρας ο οποίος φέρεται να είχε εμφανιστεί σε πορνογραφικές ταινίες και να είχε χρησιμοποιήσει πλαστά πιστοποιητικά σπουδών. Άλλος εκλεγμένος είναι 78χρονος πρώην αξιωματικός της Στάζι, της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας.
Παράλληλα, αρκετά πρόσωπα ελέγχονται για σχέσεις με ακροδεξιά δίκτυα ή οργανώσεις που έχουν τεθεί εκτός νόμου.
Έρευνες για νεοπαγανιστική ακροδεξιά οργάνωσηΔύο από τους εκλεγμένους βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνες για το ενδεχόμενο να επιχείρησαν να συνεχίσουν τη δράση της Artgemeinschaft, μιας νεοπαγανιστικής οργάνωσης με εθνικιστικές και αντισημιτικές αναφορές, η οποία έχει απαγορευτεί από τις γερμανικές Αρχές.
Για τον νεότερο από τους δύο διερευνάται επιπλέον πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με την εισαγγελία. Και οι δύο αρνούνται όσα τους αποδίδονται.
Ο πρώην πορνοστάρ και τα πλαστά προσόνταΙδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η περίπτωση του βουλευτή που έχει συνδεθεί με τη βιομηχανία πορνογραφικών ταινιών.
Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για κλοπή μεγάλης ποσότητας κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο, ενώ δικαστήριο είχε επιβεβαιώσει ότι είχε πράγματι εργαστεί ως ηθοποιός πορνογραφικών παραγωγών, όταν ο ίδιος είχε προσφύγει κατά σχετικού δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδας.
Σύμφωνα με τη «Die Zeit», είχε επίσης απομακρυνθεί από πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιάσει πλαστό απολυτήριο σχολείου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια επέστρεψε στο πανεπιστήμιο έπειτα από δικαστική διαδικασία.
Ο 78χρονος που υπηρέτησε στη ΣτάζιΈντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η εκλογή του 78χρονου πρώην αξιωματικού της Στάζι, ο οποίος εξασφάλισε απευθείας έδρα στην περιφέρειά του.
Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και ότι είχε ως αντικείμενο πολίτες που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη χώρα.
Η παρουσία του στο νέο κοινοβούλιο έχει προκαλέσει επικρίσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσωπα που είχαν υπάρξει μέλη της Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), μιας ακροδεξιάς οργάνωσης νεολαίας που στη συνέχεια απαγορεύτηκε.
Ένας από τους εκλεγμένους είχε μάλιστα ηγηθεί στο παρελθόν της συγκεκριμένης οργάνωσης, ενώ σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD είχε γράψει βιογραφικό έργο που χαρακτηρίστηκε «φόρος τιμής στον εθνικοσοσιαλισμό».
Στη νέα ομάδα περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα με φιλοκρεμλινικές επαφές, αλλά και στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις σε εκπροσώπους του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.
Αναφερόμενος σε αυτούς, τους χαρακτήρισε αστειευόμενος «τα κακά παιδιά», προσθέτοντας ότι το κόμμα θα περιμένει πρώτα τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα εξετάσει το ζήτημα.
Ο Ζίγκμουντ, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως πωλητής αρωμάτων, επανεξελέγη ομόφωνα την Πέμπτη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα σχέδια ισραηλινής εταιρείας όπλων να εγκατασταθεί στο κρατίδιο, ο Ζίγκμουντ συνέδεσε την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού με την πολιτική μαζικών απελάσεων που προωθεί το κόμμα του.
Όπως είπε, η AfD δεν απορρίπτει την παραγωγή όπλων, καθώς, κατά τον ίδιο, αντίστοιχα μέσα θα μπορούσαν να χρειαστούν στο μέλλον για την πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και των απελάσεων, αλλά και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας.
Η τοποθέτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.
Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, Κάτια Πέλε, κατηγόρησε τον Ζίγκμουντ ότι εκτόξευσε μια «πολιτική απειλή», αφήνοντας, όπως είπε, να εννοηθεί ότι η βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο.
«Αυτό αποκαλύπτει το άσχημο πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος, του οποίου η γλώσσα και οι ιδέες θυμίζουν και πάλι ολοκληρωτικά πρότυπα», δήλωσε.
Απέχει έτσι μόλις τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία και επιχειρεί πλέον να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς θα επρόκειτο για την πρώτη κυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου υπό την ηγεσία της άκρας δεξιάς μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για να το πετύχει, η AfD θα πρέπει είτε να εξασφαλίσει τη στήριξη άλλου κόμματος είτε να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
Μέχρι στιγμής, τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με την AfD.
Για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 γερμανικές πόλεις, με αφορμή τη νίκη του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις δύο επόμενες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις της 20ής Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AfD μπορεί επίσης να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις.
Δεσμοί με απαγορευμένες ακροδεξιές οργανώσειςΈρευνα του γερμανικού δικτύου ZDF έδειξε ακόμη ότι ορισμένα στελέχη της AfD που εξελέγησαν εκ νέου είχαν στο παρελθόν σχέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσωπα που είχαν υπάρξει μέλη της Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), μιας ακροδεξιάς οργάνωσης νεολαίας που στη συνέχεια απαγορεύτηκε.
Ένας από τους εκλεγμένους είχε μάλιστα ηγηθεί στο παρελθόν της συγκεκριμένης οργάνωσης, ενώ σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD είχε γράψει βιογραφικό έργο που χαρακτηρίστηκε «φόρος τιμής στον εθνικοσοσιαλισμό».
Στη νέα ομάδα περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα με φιλοκρεμλινικές επαφές, αλλά και στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις σε εκπροσώπους του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.
Η αντίδραση ΖίγκμουντΟ Ούλριχ Ζίγκμουντ ρωτήθηκε για τα βιογραφικά των νέων βουλευτών και ειδικότερα για τους δύο εκλεγμένους που βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση.
Αναφερόμενος σε αυτούς, τους χαρακτήρισε αστειευόμενος «τα κακά παιδιά», προσθέτοντας ότι το κόμμα θα περιμένει πρώτα τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα εξετάσει το ζήτημα.
Ο Ζίγκμουντ, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως πωλητής αρωμάτων, επανεξελέγη ομόφωνα την Πέμπτη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD.
Σάλος για όπλα και απελάσειςΟ ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο και για ακόμη μία δήλωση που έκανε κατά την παρουσίαση των νέων βουλευτών.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα σχέδια ισραηλινής εταιρείας όπλων να εγκατασταθεί στο κρατίδιο, ο Ζίγκμουντ συνέδεσε την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού με την πολιτική μαζικών απελάσεων που προωθεί το κόμμα του.
Όπως είπε, η AfD δεν απορρίπτει την παραγωγή όπλων, καθώς, κατά τον ίδιο, αντίστοιχα μέσα θα μπορούσαν να χρειαστούν στο μέλλον για την πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και των απελάσεων, αλλά και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας.
Η τοποθέτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.
Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, Κάτια Πέλε, κατηγόρησε τον Ζίγκμουντ ότι εκτόξευσε μια «πολιτική απειλή», αφήνοντας, όπως είπε, να εννοηθεί ότι η βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο.
«Αυτό αποκαλύπτει το άσχημο πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος, του οποίου η γλώσσα και οι ιδέες θυμίζουν και πάλι ολοκληρωτικά πρότυπα», δήλωσε.
Τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφίαΗ AfD συγκέντρωσε περίπου 44% των ψήφων στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ και κατέλαβε 39 από τις 83 έδρες του κρατιδιακού κοινοβουλίου.
Απέχει έτσι μόλις τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία και επιχειρεί πλέον να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς θα επρόκειτο για την πρώτη κυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου υπό την ηγεσία της άκρας δεξιάς μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για να το πετύχει, η AfD θα πρέπει είτε να εξασφαλίσει τη στήριξη άλλου κόμματος είτε να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
Μέχρι στιγμής, τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με την AfD.
Διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 πόλειςΤην ίδια ώρα, η εκλογική επιτυχία της AfD έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 γερμανικές πόλεις, με αφορμή τη νίκη του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις δύο επόμενες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις της 20ής Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AfD μπορεί επίσης να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις.
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