Στο μικροσκόπιο οι νέοι βουλευτές της AfD: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πρώην πορνοστάρ και δεσμοί με νεοναζί

Δεσμοί με απαγορευμένες ακροδεξιές οργανώσεις

Μέλη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και βουλευτές του κρατιδιακού κοινοβουλίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, μεταξύ των οποίων οι Όλιβερ Κίρχνερ, Ούλριχ Ζίγκμουντ και Τομπίας Ράους, ποζάρουν για φωτογραφία την ημέρα της εναρκτήριας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μετά τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026

Η αντίδραση Ζίγκμουντ

Σάλος για όπλα και απελάσεις

Τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία

Διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 πόλεις

Η παρουσία του στο νέο κοινοβούλιο έχει προκαλέσει επικρίσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας.Έρευνα του γερμανικού δικτύου ZDF έδειξε ακόμη ότι ορισμένα στελέχη της AfD που εξελέγησαν εκ νέου είχαν στο παρελθόν σχέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις.Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσωπα που είχαν υπάρξει μέλη της Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), μιας ακροδεξιάς οργάνωσης νεολαίας που στη συνέχεια απαγορεύτηκε.Ένας από τους εκλεγμένους είχε μάλιστα ηγηθεί στο παρελθόν της συγκεκριμένης οργάνωσης, ενώ σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD είχε γράψει βιογραφικό έργο που χαρακτηρίστηκε «φόρος τιμής στον εθνικοσοσιαλισμό».Στη νέα ομάδα περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα με φιλοκρεμλινικές επαφές, αλλά και στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις σε εκπροσώπους του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ ρωτήθηκε για τα βιογραφικά των νέων βουλευτών και ειδικότερα για τους δύο εκλεγμένους που βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση.Αναφερόμενος σε αυτούς, τους χαρακτήρισε αστειευόμενος «τα κακά παιδιά», προσθέτοντας ότι το κόμμα θα περιμένει πρώτα τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα εξετάσει το ζήτημα.Ο Ζίγκμουντ, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως πωλητής αρωμάτων, επανεξελέγη ομόφωνα την Πέμπτη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD.Ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο και για ακόμη μία δήλωση που έκανε κατά την παρουσίαση των νέων βουλευτών.Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα σχέδια ισραηλινής εταιρείας όπλων να εγκατασταθεί στο κρατίδιο, ο Ζίγκμουντ συνέδεσε την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού με την πολιτική μαζικών απελάσεων που προωθεί το κόμμα του.Όπως είπε, η AfD δεν απορρίπτει την παραγωγή όπλων, καθώς, κατά τον ίδιο, αντίστοιχα μέσα θα μπορούσαν να χρειαστούν στο μέλλον για την πολιτική της «επαναμετανάστευσης» και των απελάσεων, αλλά και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας.Η τοποθέτηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, Κάτια Πέλε, κατηγόρησε τον Ζίγκμουντ ότι εκτόξευσε μια «πολιτική απειλή», αφήνοντας, όπως είπε, να εννοηθεί ότι η βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο.«Αυτό αποκαλύπτει το άσχημο πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος, του οποίου η γλώσσα και οι ιδέες θυμίζουν και πάλι ολοκληρωτικά πρότυπα», δήλωσε.Η AfD συγκέντρωσε περίπου 44% των ψήφων στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ και κατέλαβε 39 από τις 83 έδρες του κρατιδιακού κοινοβουλίου.Απέχει έτσι μόλις τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία και επιχειρεί πλέον να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς θα επρόκειτο για την πρώτη κυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου υπό την ηγεσία της άκρας δεξιάς μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Για να το πετύχει, η AfD θα πρέπει είτε να εξασφαλίσει τη στήριξη άλλου κόμματος είτε να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.Μέχρι στιγμής, τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με την AfD.Την ίδια ώρα, η εκλογική επιτυχία της AfD έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.Για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 γερμανικές πόλεις, με αφορμή τη νίκη του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις δύο επόμενες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις της 20ής Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AfD μπορεί επίσης να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις.