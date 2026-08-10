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Το χρυσό καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου που ίσως… έχει και συνέχεια!
Το χρυσό καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου που ίσως… έχει και συνέχεια!
Το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει ένα ιστορικό μεταγραφικό καλοκαίρι, καθώς τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές έκαναν το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους, με τα ποσά που δαπανήθηκαν για την απόκτησή τους να αγγίζουν συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ
Ο Χρήστος Τζόλης, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μετακινήθηκαν σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πλέον θέση στο υψηλότερο επίπεδο.
Ο Τζόλης πήρε μεταγραφή στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατ. ευρώ, ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή που μετακινείται στο εξωτερικό, μετά την εξαιρετική του παρουσία στην Κλαμπ Μπριζ. Ο Καρέτσας επέλεξε την Ντόρτμουντ, με τους Γερμανούς να επενδύουν στο ταλέντο του, ενώ ο Τζολάκης άφησε τον Ολυμπιακό για τη Χαλ, σε μία συμφωνία που έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο Τζόλης πήρε μεταγραφή στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατ. ευρώ, ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή που μετακινείται στο εξωτερικό, μετά την εξαιρετική του παρουσία στην Κλαμπ Μπριζ. Ο Καρέτσας επέλεξε την Ντόρτμουντ, με τους Γερμανούς να επενδύουν στο ταλέντο του, ενώ ο Τζολάκης άφησε τον Ολυμπιακό για τη Χαλ, σε μία συμφωνία που έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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