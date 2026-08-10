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Το χρυσό καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου που ίσως… έχει και συνέχεια!
SPORTS

Το χρυσό καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου που ίσως… έχει και συνέχεια!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει ένα ιστορικό μεταγραφικό καλοκαίρι, καθώς τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές έκαναν το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους, με τα ποσά που δαπανήθηκαν για την απόκτησή τους να αγγίζουν συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ

Το χρυσό καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου που ίσως… έχει και συνέχεια!
Ο Χρήστος Τζόλης, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μετακινήθηκαν σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πλέον θέση στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Τζόλης πήρε μεταγραφή στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατ. ευρώ, ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή που μετακινείται στο εξωτερικό, μετά την εξαιρετική του παρουσία στην Κλαμπ Μπριζ. Ο Καρέτσας επέλεξε την Ντόρτμουντ, με τους Γερμανούς να επενδύουν στο ταλέντο του, ενώ ο Τζολάκης άφησε τον Ολυμπιακό για τη Χαλ, σε μία συμφωνία που έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ.

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Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

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