Ο Ολυμπιακός θα «ψωνίσει» από Ερυθρό Αστέρα – Εκεί κολλάει η υπόθεση Λαρεντζάκη

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Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν ακόμη ανοιχτά μέτωπα, κυρίως στις θέσεις των φόργουορντ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την ιδανική λύση.Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετές από τις υποθέσεις που απασχολούν τους Πειραιώτες οδηγούν στον ίδιο σύλλογο, τον Ερυθρό Αστέρα.Ο Σέμι Οτζελέγιε και ο Τσίμα Μονέκε βρίσκονται στο μεταγραφικό κάδρο, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις γύρω από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το τελικό ρόστερ. .Ο Οτζελέγιε προτάθηκε, αλλά δεν είναι προτεραιότηταΟ Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά τον παίκτη που θα συμπληρώσει το ρόστερ του στις θέσεις των φόργουορντ και αρκετές από τις περιπτώσεις που απασχολούν τους ανθρώπους της ομάδας προέρχονται από τον Ερυθρό Αστέρα.Μία από αυτές είναι ο Σέμι Οτζελέγιε, ο οποίος έχει προταθεί στους Πειραιώτες. Ο έμπειρος φόργουορντ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «3» όσο και στο «4», διαθέτει σκληράδα, αθλητικότητα και αξιόπιστο περιφερειακό σουτ, στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα.Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη. Ο Οτζελέγιε δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, χωρίς κάποιο buy out, κάτι που σημαίνει ότι όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει θα πρέπει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ερυθρό Αστέρα. Παρότι το όνομά του βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη επιλογή.Ο Μονέκε παραμένει ψηλά στη λίστα του ΜπαρτζώκαΨηλά στις προτιμήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει και ο Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός φόργουορντ συγκεντρώνει όλα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητά ο προπονητής του Ολυμπιακού, ένταση, αθλητικότητα, σκληράδα στην άμυνα και μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεσή του παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ο Μονέκε δεσμεύεται επίσης με συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ υπάρχει και το αγωνιστικό σκέλος. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να αποτελεί το αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στη θέση «4», δύσκολα ένας παίκτης του επιπέδου του Μονέκε θα αποδεχόταν έναν ρόλο περίπου 15 λεπτών ανά παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να σταθμίσει ο Ολυμπιακός.Το ντόμινο με τον ΛαρεντζάκηΤην ίδια στιγμή, οι εξελίξεις γύρω από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορούν να επηρεάσουν τον συνολικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.