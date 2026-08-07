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Ο Ολυμπιακός θα «ψωνίσει» από Ερυθρό Αστέρα – Εκεί κολλάει η υπόθεση Λαρεντζάκη
Ο Ολυμπιακός θα «ψωνίσει» από Ερυθρό Αστέρα – Εκεί κολλάει η υπόθεση Λαρεντζάκη
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «χτίζει» το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τη διοίκηση να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας
Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν ακόμη ανοιχτά μέτωπα, κυρίως στις θέσεις των φόργουορντ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την ιδανική λύση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετές από τις υποθέσεις που απασχολούν τους Πειραιώτες οδηγούν στον ίδιο σύλλογο, τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Σέμι Οτζελέγιε και ο Τσίμα Μονέκε βρίσκονται στο μεταγραφικό κάδρο, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις γύρω από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το τελικό ρόστερ. .
Ο Οτζελέγιε προτάθηκε, αλλά δεν είναι προτεραιότητα
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά τον παίκτη που θα συμπληρώσει το ρόστερ του στις θέσεις των φόργουορντ και αρκετές από τις περιπτώσεις που απασχολούν τους ανθρώπους της ομάδας προέρχονται από τον Ερυθρό Αστέρα.
Μία από αυτές είναι ο Σέμι Οτζελέγιε, ο οποίος έχει προταθεί στους Πειραιώτες. Ο έμπειρος φόργουορντ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «3» όσο και στο «4», διαθέτει σκληράδα, αθλητικότητα και αξιόπιστο περιφερειακό σουτ, στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη. Ο Οτζελέγιε δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, χωρίς κάποιο buy out, κάτι που σημαίνει ότι όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει θα πρέπει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ερυθρό Αστέρα. Παρότι το όνομά του βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη επιλογή.
Ο Μονέκε παραμένει ψηλά στη λίστα του Μπαρτζώκα
Ψηλά στις προτιμήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει και ο Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός φόργουορντ συγκεντρώνει όλα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητά ο προπονητής του Ολυμπιακού, ένταση, αθλητικότητα, σκληράδα στην άμυνα και μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεσή του παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ο Μονέκε δεσμεύεται επίσης με συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ υπάρχει και το αγωνιστικό σκέλος. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να αποτελεί το αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στη θέση «4», δύσκολα ένας παίκτης του επιπέδου του Μονέκε θα αποδεχόταν έναν ρόλο περίπου 15 λεπτών ανά παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να σταθμίσει ο Ολυμπιακός.
Το ντόμινο με τον Λαρεντζάκη
Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις γύρω από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορούν να επηρεάσουν τον συνολικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετές από τις υποθέσεις που απασχολούν τους Πειραιώτες οδηγούν στον ίδιο σύλλογο, τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Σέμι Οτζελέγιε και ο Τσίμα Μονέκε βρίσκονται στο μεταγραφικό κάδρο, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις γύρω από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το τελικό ρόστερ. .
Ο Οτζελέγιε προτάθηκε, αλλά δεν είναι προτεραιότητα
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά τον παίκτη που θα συμπληρώσει το ρόστερ του στις θέσεις των φόργουορντ και αρκετές από τις περιπτώσεις που απασχολούν τους ανθρώπους της ομάδας προέρχονται από τον Ερυθρό Αστέρα.
Μία από αυτές είναι ο Σέμι Οτζελέγιε, ο οποίος έχει προταθεί στους Πειραιώτες. Ο έμπειρος φόργουορντ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «3» όσο και στο «4», διαθέτει σκληράδα, αθλητικότητα και αξιόπιστο περιφερειακό σουτ, στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη. Ο Οτζελέγιε δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, χωρίς κάποιο buy out, κάτι που σημαίνει ότι όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει θα πρέπει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ερυθρό Αστέρα. Παρότι το όνομά του βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη επιλογή.
Ο Μονέκε παραμένει ψηλά στη λίστα του Μπαρτζώκα
Ψηλά στις προτιμήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει και ο Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός φόργουορντ συγκεντρώνει όλα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητά ο προπονητής του Ολυμπιακού, ένταση, αθλητικότητα, σκληράδα στην άμυνα και μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεσή του παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ο Μονέκε δεσμεύεται επίσης με συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ υπάρχει και το αγωνιστικό σκέλος. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να αποτελεί το αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στη θέση «4», δύσκολα ένας παίκτης του επιπέδου του Μονέκε θα αποδεχόταν έναν ρόλο περίπου 15 λεπτών ανά παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να σταθμίσει ο Ολυμπιακός.
Το ντόμινο με τον Λαρεντζάκη
Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις γύρω από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορούν να επηρεάσουν τον συνολικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον διεθνή γκαρντ, όμως για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή απαιτείται και η συναίνεση των «ερυθρόλευκων», καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο.
Οι δύο ομάδες αναζητούν τη φόρμουλα αποδέσμευσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές και, εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που θα διαμορφώσει το τελικό του ρόστερ.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά, έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους και στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίο προκύπτουν αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών.
monobala.gr
Οι δύο ομάδες αναζητούν τη φόρμουλα αποδέσμευσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές και, εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που θα διαμορφώσει το τελικό του ρόστερ.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά, έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους και στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίο προκύπτουν αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών.
monobala.gr
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