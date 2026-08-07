Ο Μάριος Ηλιόπουλος συναντήθηκε με τον Μάγερ: «Καλώς ήρθες στην ΑΕΚ, βασίζουμε πολλά σε εσένα», βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Λόβρο Μάγερ Μάριος Ηλιόπουλος

Ο Μάριος Ηλιόπουλος συναντήθηκε με τον Μάγερ: «Καλώς ήρθες στην ΑΕΚ, βασίζουμε πολλά σε εσένα», βίντεο

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης συναντήθηκε με τον Κροάτη χαφ, ο οποίος του έκανε δώρο και μια φανέλα της Εθνικής του ομάδας

Ο Μάριος Ηλιόπουλος συναντήθηκε με τον Μάγερ: «Καλώς ήρθες στην ΑΕΚ, βασίζουμε πολλά σε εσένα», βίντεο
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Με τον Λόβρο Μάγερ συναντήθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος μια και ο Κροάτης χαφ είχε ανακοινωθεί και υπογράψει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία.  

Με την επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης τα είπε από κοντά με τον Κροάτη χαφ, τον οποίο και καλωσόρισε στην ομάδα. 

«Οπότε, αν με καλέσεις να έρθω όταν θα είσαι εκεί, θα έρθω. Είσαι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς. Αντικατέστησες έναν εξίσου σημαντικό παίκτη που ήρθε στην Ελλάδα και έδωσε την ψυχή του για την ομάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πολύ ενεργητικό.

Οπότε, βασίζουμε πολλά σε εσένα και αναμένουμε πολλά από εσένα. Όχι μόνο επειδή μας αρέσει να αναμένουμε, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και έχεις πολλά να δώσεις στην ομάδα μας. Όταν συζητούσαμε για εσένα πριν από λίγες ημέρες, ήμουν απευθείας θετικός στο να ενταχθείς στην οικογένειά μας, στην οικογένειά της ΑΕΚ. Καταλαβαίνω από τα λόγια σου πλέον ότι ξέρεις τί εστί ΑΕΚ» είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος.

«Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σε αυτό τον καταπληκτικό σύλλογο. Όλα έγινα πολύ γρήγορα μέσα σε τρεις τέσσερις ημέρες»  απάντησε ο Μάγερ. 

«Είμαστε πάντα γρήγοροι σε όλα. Όχι μόνο στην ομάδα και στα επαγγελματικά μας, αλλά και στα χόμπι μας. Σε όλα είμαστε γρήγοροι.

Όταν ήμουν μικρός είχαμε μία φράση. To βλέμμα της τίγρης. Βλέπω από τα μάτια σου ότι είσαι ένα πολύ έξυπνο άτομο, οπότε βλέπω το βλέμμα της τίγρης που έχεις στα μάτια σου. Οπότε πάμε γερά» πρόσθεσε ο Μάριος Ηλιόπουλος.  

Ο Μάγερ έδωσε μάλιστα στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας με το Νο7. Ήταν η φανέλα που φορούσε στο Euro του 2024 στον αγώνα με την Ισπανία. Ο Μάριος Ηλιόπουλος του έδωσε τη φανέλα της ΑΕΚ με το Νο14, αυτή που φορά δηλαδή τη φετινή σεζόν. 

photo credits: ΠΑΕ ΑΕΚ

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Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Λόβρο Μάγερ | AEK F.C.
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